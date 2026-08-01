A határt áttörő migránsok többsége már visszament Spanyolországból

A szaktárca adatai szerint 50 ezren – a ceutai városvezetés szerint 60 ezren – jutottak be a Spanyolországhoz tartozó területre, nagy többségük a tengeren át, úszva, de ahogy nőtt az érkezők tömege, egyre többen másztak át a határon húzódó, kerítéssel megerősített hullámtörő gáton is.

A spanyol sajtóban megjelent helyszíni beszámolók szerint az üzletek a kaotikus helyzet miatt bezártak a városban, az ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt és nem tudott több embert ellátni, az emberek pedig étlen-szomjan kóboroltak az utcákon. Emiatt sokan úgy döntöttek, hogy inkább visszatérnek Marokkóba.

A nap folyamán a spanyol hadsereg és a csendőrség felsorakozott a parton, a tenger felől továbbra is érkező embereket már nem engedte bejutni a városba, hanem a visszafelé megnyitott határsávba terelte.

A spanyol közszolgálati médiának (RTVE) nyilatkozó marokkóiak elmondták: a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba.

Az átkelés veszélyességét mutatja, hogy a hatóságok eddig 57 ember holttestét találták meg a part közelében.

Margarita Robles védelmi miniszter közölte: a hadsereg addig marad Ceutában, ameddig csak szükséges, hogy támogassa az ott élőket és készen áll, hogy segítséget nyújtson a humanitárius erőfeszítésekhez.

Kapcsolódó cikk Százezreket kellett kitelepíteni a spanyol és francia erdőtüzek miatt A francia állam a hadsereget is mozgósította.

Sokakat őrizetbe vettek

Hetven embert vettek őrizetbe zavargások miatt szombatra virradóra a marokkói hatóságok a Ceuta mellett lévő, Rabat fennhatósága alá tartozó Fnidek városában.

Az embereket az előző nap a Ceuta spanyol enklávéval határos területen gyülekezők és a marokkói hatóságok között kirobbant összecsapásokkal kapcsolatban vették őrizetbe gyilkosság, gyújtogatás, illetve magán-és köztulajdon elleni rongálás gyanújával – közölték a hatóságok.

Máshol is történtek határsértések

Legalább tizenöten jutottak be illegálisan Melillába, a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm város területére az éjszaka – közölték helyi hatóságok szombaton.

A tájékoztatás szerint a csoportot a városban sűrűn járőröző csendőrök tartóztatták fel azt követően, hogy átjutottak a határkerítésen.