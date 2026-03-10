A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

Négy libanoni forrás szerint a libanoni Hezbollah az Izraellel vívott legutóbbi háborújából levont tanulságokat alkalmazza, visszatérve gerillaháborús gyökereihez – írja a Reuters.

A kis egységekben működő, Irán által támogatott csoport harcosai kerülik az izraeli lehallgatás veszélyének kitett kommunikációs eszközök használatát, és korlátozzák a kulcsfontosságú páncéltörő rakéták használatát, amikor izraeli csapatokkal harcolnak.

Mintegy 15 hónappal azután, hogy Izrael az utolsó háborújukban csapást mért a Hezbollahra, a csoport a múlt héten offenzívát indított Izrael ellen azzal, hogy tüzet nyitott, hogy megbosszulja az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdetén meggyilkolt Ali Hamenei ajatollahot. A Libanonban mások által hevesen kritizált Hezbollah „egzisztenciális védekezésnek” nevezi tevékenységét, válaszként a 2024-es tűzszünet óta tartó izraeli támadásokra.

Míg Izrael libanoni offenzívájának valószínűsíthető folytatását tervezi az iráni háború után, a négy forrás szerint a Hezbollah arra számít, hogy Irán teokratikus vezetése túléli a háborút, ami egy regionális tűzszünethez vezethet, amelynek Libanon is részese lenne.

A Hezbollah, egy síita muszlim csoport, amelyet az iráni Forradalmi Gárda alapított 1982-ben. Ez volt az egyetlen libanoni csoport, amely az 1975-90-es polgárháború végén megtartotta fegyvereit, hogy harcolhasson az izraeli csapatok ellen, amelyek a déli libanoni területeket 2000-es kivonulásukig megszállták.