2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Irán Izrael Libanon

A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

mfor.hu

A libanoni fegyveres síita szervezet teljes körű izraeli invázióra és elhúzódó konfliktusra készül.

Négy libanoni forrás szerint a libanoni Hezbollah az Izraellel vívott legutóbbi háborújából levont tanulságokat alkalmazza, visszatérve gerillaháborús gyökereihez – írja a Reuters.

A kis egységekben működő, Irán által támogatott csoport harcosai kerülik az izraeli lehallgatás veszélyének kitett kommunikációs eszközök használatát, és korlátozzák a kulcsfontosságú páncéltörő rakéták használatát, amikor izraeli csapatokkal harcolnak.

Mintegy 15 hónappal azután, hogy Izrael az utolsó háborújukban csapást mért a Hezbollahra, a csoport a múlt héten offenzívát indított Izrael ellen azzal, hogy tüzet nyitott, hogy megbosszulja az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdetén meggyilkolt Ali Hamenei ajatollahot. A Libanonban mások által hevesen kritizált Hezbollah „egzisztenciális védekezésnek” nevezi tevékenységét, válaszként a 2024-es tűzszünet óta tartó izraeli támadásokra.

Míg Izrael libanoni offenzívájának valószínűsíthető folytatását tervezi az iráni háború után, a négy forrás szerint a Hezbollah arra számít, hogy Irán teokratikus vezetése túléli a háborút, ami egy regionális tűzszünethez vezethet, amelynek Libanon is részese lenne.

A Hezbollah, egy síita muszlim csoport, amelyet az iráni Forradalmi Gárda alapított 1982-ben. Ez volt az egyetlen libanoni csoport, amely az 1975-90-es polgárháború végén megtartotta fegyvereit, hogy harcolhasson az izraeli csapatok ellen, amelyek a déli libanoni területeket 2000-es kivonulásukig megszállták.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Kijev három katonai szakértői csapatot küldött a Közel-Keletre – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden.

Izrael evakuálást rendelt el Dél Libanonban

Izrael evakuálást rendelt el Dél-Libanonban

A háborúban eddig több mint 667 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – jelentette az ENSZ kedden.

Wéber Balázs, ATV

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

A Greenpeace két aktivistája a nemzetközi atomenergetikai csúcsot zavarta meg kedden.

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Irán folytatta a drón- és rakétacsapásait.

A légicsapást szenvedett iskola a dél-iráni Minabban

Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

Egybehangzó lapértesülések szerint valószínűleg amerikai légicsapás érte az iráni lányiskolát. 

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Kuba humanitárius szempontból „nagy bajban van”. A közép-amerikai ország ügyével Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik.

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Irán másképp látja a közel-keleti helyzetet, mint az Egyesült Államok.

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

Nem erre számított az ukrán politikus.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168