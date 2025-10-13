A jegelt csádi misszió után tovább építi a magyar kormány Afrikával a kapcsolatait

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével (ANOCA), ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szijjártó Péter ma arról beszélt, hogy az európai-afrikai együttműködés kulcsterülete lesz a sport a következő időszakban. Mint múlt héten írtuk, a csádi misszió épp parkolópályára került Csád vezetőjénél, de úgy tűnik a magyar kormány tovább építi kapcsolatait Afrikával.

A miniszter szerint Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével (ANOCA), ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd – ezt közölte hétfőn Budapesten. A tárcavezető két megállapodást írt alá Mustapha Berraffal, az ANOCA elnökével az együttműködés erősítése érdekében, majd az ezt követő közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel jelentős mértékben hozzájárul az afrikai sport fejlesztéséhez.

„Az első megállapodás értelmében itt, a Magyar Diplomáciai Akadémián fogjuk képezni az afrikai országok sportdiplomatáit, évente harminc sportdiplomatát fogunk itt fogadni.

Azt gondolom, hogy az egyik legeredményesebb olimpiai nemzetként az általunk biztosított sportszakmai képzéseket majd jól tudják hasznosítani. Emellett pedig mint sportrendezvények szervezésében a világbajnoki címet magunknak odaítélő, de talán nem jogtalanul odaítélő nemzet, a sportinfrastruktúrában, a sportinfrastruktúra fejlesztésben, a sportmenedzsmentben, a sportesemények környezettudatos, fenntartható módon történő szervezésében gyűjtött tapasztalatainkkal szintén hasznos képzési programokat biztosíthatunk majd önöknek” – tudatta.

Szorosabbra fűzik Afrikával a kapcsolatot
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„A második megállapodás értelmében felmenő rendszerben a következő öt esztendő során magyarországi egyetemeken hetvenöt fiatal afrikai sportoló számára fogunk ösztöndíjat biztosítani.

Úgy biztosítjuk ezt az ösztöndíjat, hogy a fiatal afrikai sportolók nemcsak itt, Magyarországon fognak tanulni, hanem Magyarországon is folytatják a sportkarrierjüket az egyetemi és nem egyetemi sportklubokkal kötött megállapodásaink alapján” – folytatta. Majd rámutatott, hogy hazánknak van már ilyen együttműködése, hiszen a Nemzetközi Úszószövetséggel és a Nemzetközi Cselgáncs Szövetséggel is kötött már a kormány ösztöndíj-megállapodást.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezzel a két megállapodással tehát Magyarország fontos szerepet fog játszani a következő időszakban az afrikai sport fejlesztésében, ezáltal pedig segíti, hogy Afrikában az életkörülmények alkalmasak legyenek az egyre növekvő lakosság otthon tartására. „Ezzel egy nagy humanitárius kihívást meg tudunk előzni, és egy nagy biztonsági kihívást is meg tudunk előzni” – húzta alá.

„Tehát a mai napon ugyan formailag egy sportmegállapodást kötöttünk, de ennek a megállapodásnak a jelentősége mind a humanitárius, mind a biztonsági együttműködésre is jelentős mértékben kiterjed” – tette hozzá.

„Azonban azt is tudjuk, hogy afrikai kontinensen olyan súlyosságú társadalmi és gazdasági kihívásokkal néznek szembe, amelyek magát a kontinentális stabilitást állítják sokszor válaszút elé. És mi, magyarok Afrika stabilitásában vagyunk érdekeltek, mi azt valljuk, hogy az európai biztonság Afrika stabilitásával kezdődik” – emelte ki a miniszter. „Ezért mi minden olyan programban részt veszünk, sőt mi olyan programokat szorgalmazunk, amely programok nyomán az afrikai kontinens meg tud felelni azoknak a társadalmi, gazdasági, biztonsági kihívásoknak, amelyekkel a következő időszakban szembe kell, hogy nézzenek” – fűzte hozzá. „És mi azt gondoljuk, hogy a sport az egyik legkiválóbb területe ennek az együttműködésnek. Mi, magyarok olimpiai nemzetként és sportoló nemzetként is kitartóan hiszünk a sport erejében. Ezért azt gondolom, hogy az európai együttműködés jövője és Afrika fejlesztésének kulcsterülete is lesz a sport az elkövetkezendő időszakban”– összegzett. (MTI)

