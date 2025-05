A keleti szövetséges helyett egy északi botrányhősben reménykedhet Orbán Viktor?

Május 18-án a jogosultak 66,8 százaléka járult az urnákhoz, ez volt 1990 óta a legmagasabb részvétel az első elnökválasztási fordulóban. Vasárnap a legtöbb felmérés szerint ennél is magasabb részvételi arányra lehet számítani.

A lengyel államfőnek, részint a közvetlen választás miatt is viszonylag jelentős, nem pusztán ceremoniális jogosítványai vannak, szava van a külpolitikában, ő a hadsereg főparancsnoka. Megvétózhatja a parlament által elfogadott törvényeket is, és az elnöki vétót a szejm az újabb szavazáson csak háromötödös többséggel utasíthatja el. A jelenlegi kormánykoalíciónak nincs ekkora többsége az alsóházban.

A kampány hajrájában botrányok robbantak ki a Nawrocki fiatalkoráról szóló sajtócikkek, valamint Trzaskowski egyik közeli munkatársát érintő ügyészségi korrupciós vádak miatt is.

A kampány utolsó napjait Zorro alakja színezte. A regényhősnek öltözött ismeretlen férfi múlt héten Tarnów városában egy háztetőn tűnt fel Trzaskowski kampánygyűlése során, és kifüggesztette a „Csak Trzaskowskit ne!” feliratú transzparenst. Nawrocki „szörnyűnek és egyben nevetségesnek” nevezte, hogy „Zorrót” azóta is a rendőrség körözi. Zorró alakja, valamint a személyére utaló plakátok időközben az ország több helyén is felbukkantak.

A közvitában továbbra is napirenden szerepelt Trzaskowski feltételezett külföldi kampányfinanszírozásának témája, amely az első forduló előtt merült fel. Kedden ez ügyben az amerikai republikánus képviselők egy csoportja kért állásfoglalást Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől, figyelmeztetve a lengyel jogállamiság témájában Brüsszel által alkalmazott „kettős mérce” veszélyére.

Karol Nawrocki történésznek, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) vezetőjének jelöltségét a PiS mellett Andrzej Duda leköszönő elnök, valamint a legnagyobb lengyelországi szakszervezet, a Szolidaritás is támogatja.

Az első fordulóban Trzaskowskit a fő kormányerő, a Polgári Koalíció indította jelöltként, a második fordulóra azonban támogatást kapott a koalíció három más tömörülésétől és az általuk korábban elindított jelöltektől is.

Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester az előző, 2020-as elnökválasztáson is indult, akkor a második fordulóban szoros versenyben maradt alul a most a második hivatali ciklusát töltő, ezért újra nem választható Andrzej Dudával szemben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!