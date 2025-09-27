Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Terrorizmus zeneipar

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

mfor.hu

A zenész ellen emelt vád jogellenes és „semmis”. Jogi hiba történt a vádemelésben.

A főbíró technikai hiba miatt elutasította a Liam Óg Ó hAnnaidh, a Kneecap rappere ellen emelt terrorcselekmény-vádat. Ó hAnnaidh-t terrorizmussal vádolták, mert a vád szerint egy Hezbollah-zászlót mutatott be egy koncerten az észak-londoni Kentish Townban található O2 Forumban tavaly novemberben – írja a The Guardian.

A woolwichi koronabíróság főbírója, Paul Goldspring azonban egyetértett Ó hAnnaidh védőcsapatával, akik azzal érveltek, hogy jogi hiba történt a vádemelés módjában.

Az északír kérdést sokan összekötik Gázával a zöld szigeten
Az északír kérdést sokan összekötik Gázával a zöld szigeten
Fotó: X/@IrishUnity

A Goldspring által vezetett bíróság úgy ítélte meg, hogy a 27 éves belfasti zenész ellen felhozott vád „jogellenes” és „semmis”. Döntésének indoklását lezárva elmondta: „Megállapítom, hogy ezt az eljárást nem a megfelelő formában indították, hiányzott a szükséges közvádlói és főügyészi beleegyezés a 127. szakaszban meghatározott hat hónapos törvényes határidőn belül.”

Ó hAnnaidh pénteken a bíróság előtt elmondta támogatóinak: „Nem fogunk hallgatni.” Brenda Campbell KC vezette védőcsapata azzal érvelt, hogy Richard Hermer főügyész nem adott engedélyt a vádlott elleni eljárás megindítására, amikor a rendőrség tájékoztatta, hogy május 21-én terrorizmus vádjával néznek szembe.

Free Mo Chara

Ó hAnnaidh több tucat támogatója, akik a bíróság előtt gyűltek össze, éljeneztek, miközben a döntést közölték a tömeggel. Néhányan palesztin és ír zászlókat lengettek. Mások a „Free Mo Chara” feliratú transzparenseket tartottak a magasba, utalva a rapper művésznevére.

Ó hAnnaidh, akit a bírósági dokumentumokban következetesen angolosított nevén, Liam O’Hannaként emlegetnek, palesztin keffiyeh-ben, és az ír trikolór színeiben pompázó símaszkban és napszemüvegben érkezett a bíróságra.

A Kneecap énekese felfedte igazi szándékait
A Kneecap énekese felfedte igazi szándékait
Fotó: X/@KNEECAPCEOL

Mindig is Gázáról szólt

Miután kilépett a bíróságról, ezt mondta támogatóinak: „Ez az egész folyamat soha nem rólam szólt. Soha nem a közvélemény fenyegetéséről, soha nem a terrorizmusról szólt – egy olyan szóról, amelyet a kormányotok használ, hogy lejáratja az elnyomott embereket.”

„Mindig is Gázáról szólt, arról, hogy mi történik, ha meg mersz szólalni” – mondta az énekes.

Hozzátette: „Az elhallgattatásunkra tett kísérleteitek kudarcot vallottak, mert nekünk van igazunk, nekik meg nincs. Nem fogunk hallgatni. Azt mondtuk, hogy harcolni fogunk ellenük a bíróságaitokban, és győzni fogunk. Ma győztünk. Ha valaki ezen a bolygón bűnös terrorizmusban, az a brit állam. Szabadságot Palesztinának!”

Északír kormányzati helyeslés

Észak-Írország miniszterelnöke, Michelle O’Neill üdvözölte a döntést. Az X-en közzétett bejegyzésében megjegyezte: „Minden vádat ejtettek a Kneecap-es Mo Chara ellen. Határozottan üdvözlöm ezt a döntést. Ezek a vádak egy szándékos kísérlet részét képezték, hogy elhallgattassák azokat, akik kiállnak és felszólalnak az izraeli népirtás ellen Gázában.

„A Kneecap a világ minden táján fellépett a színpadokon, hogy leleplezze ezt a népirtást, és mindannyiunk felelőssége, hogy továbbra is felszólaljunk és kiálljunk a palesztinokat ért igazságtalanság ellen.” – húzta alá Észak-Írország kormányfője.

