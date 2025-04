„A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot” – írja a Trump-kormány

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Az USA cégei komoly aggodalmukat fejezték ki a magyar közbeszerzéseket illetően, mert azok nem mindig átláthatók, és rendre helyi és más EU-n kívüli szereplőknek kedveznek, például még Kínának is. A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot Magyarországon, annak ellenére is, hogy számos intézkedés történt az ügyben az elmúlt években” – idéz szó szerint a jelentésből a lap.

A Magyarországgal szembeni kifogások között pedig szerepel a közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázata is:

A jelentés a lap jellemzése szerint nagyjából egy kormányzati panaszlistának felel meg, ugyanis több olyan konkrét helyzetet is felsorol, amikor az európai országok az általános uniós szabályozáson felül is plusz bürokratikus akadályokat emelnek az amerikai és úgy általában az EU-n kívüli cég elé.

