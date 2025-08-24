2p
Külpolitika Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus Szijjártó Péter

A közösségi médiában ment egymásnak Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter

mfor.hu

A Barátság-kőolajvezetéket ért támadás miatt.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter még pénteken tette közzé közösségi oldalain, hogy rövid időn belül immár harmadszor támadás érte a kőolajvezetéket, ezúttal az orosz-belorusz határnál. Emiatt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt.

Az X-en közölt bejegyzését kommentálta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter: „Péter, annyira vagyunk szolidárisak veletek, mint amennyire ti velünk” – írta.

Szijjártó Péter erre azt felelte: ő maga soha nem követné el azt a hibát, hogy rá gondoljon, amikor szolidaritásról van szó.

De itt még nem volt vége a szópárbajnak. A lengyel külügyminiszter ugyanis azt válaszolta, hogy mindketten tisztában vannak azzal, mit jelent a diplomáciában a kölcsönösség elve. „Egyébként” – tette hozzá Sikorski –, „úgy tűnik”, hogy az orosz kőolajvezeték elleni támadás „magyar munka volt”. „Bravó, a mi és a ti szabadságátokért!”

A lengyel külügyminiszter egyúttal belinkelt egy cikket, amely szerint az ukrán hadseregben szolgáló parancsnok, Robert Brovdi – aki Bródi Róbert kárpátaljai magyar, és a pilóta nélküli rendszerek egységét vezeti a Kárpáti Igaz szó szerint – beszámolt a kőolajvezeték ellen végrehajtott sikeres támadásról augusztus 22-én. Bródi azt is hozzátette: “Ruszkik haza!”

Szijjártó Péter szerint legalább öt napig fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a vezetéken. 

Egy 18 éves fiú is meghalt.

Legalább öt napig el fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a Barátság vezetéken, amelyet ismét ukrán légicsapások értek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

John Bolton, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának otthonát kutatták át, titkosított dokumentumok után kutatva.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök panaszkodott az Egyesült Államok elnökének a Barátság olajvezeték elleni ukrán dróntámadást követően.

Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisosztályozás szervezete (IPC), amely világszerte méri az élelmiszerhiány és az alultápláltság mértékét, arra jutott: az éhínséggé minősítő három fő mutatószám küszöbértékét elérték.

Ismét szünetel a szállítás.  

Megalázónak nevezte a munkácsi rakétatámadást Andy Hunder, és Donald Trumphoz is volt egy-két szava.

Azt írta, hogy „orosz rakétatámadás” történt.  

Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet Pokrovszknál – közölte Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója csütörtökön az Pervij Kanal televíziós csatornán.

Már Zelenszkij is megszólalt a Munkácsot ért orosz támadásról

Az ukrán elnök részletesen reagált az éjjeli támadásra, amiben két ember súlyosan megsérült.

