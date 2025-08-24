A közösségi médiában ment egymásnak Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter még pénteken tette közzé közösségi oldalain, hogy rövid időn belül immár harmadszor támadás érte a kőolajvezetéket, ezúttal az orosz-belorusz határnál. Emiatt a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt.

Az X-en közölt bejegyzését kommentálta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter: „Péter, annyira vagyunk szolidárisak veletek, mint amennyire ti velünk” – írta.

Szijjártó Péter erre azt felelte: ő maga soha nem követné el azt a hibát, hogy rá gondoljon, amikor szolidaritásról van szó.

De itt még nem volt vége a szópárbajnak. A lengyel külügyminiszter ugyanis azt válaszolta, hogy mindketten tisztában vannak azzal, mit jelent a diplomáciában a kölcsönösség elve. „Egyébként” – tette hozzá Sikorski –, „úgy tűnik”, hogy az orosz kőolajvezeték elleni támadás „magyar munka volt”. „Bravó, a mi és a ti szabadságátokért!”

A lengyel külügyminiszter egyúttal belinkelt egy cikket, amely szerint az ukrán hadseregben szolgáló parancsnok, Robert Brovdi – aki Bródi Róbert kárpátaljai magyar, és a pilóta nélküli rendszerek egységét vezeti a Kárpáti Igaz szó szerint – beszámolt a kőolajvezeték ellen végrehajtott sikeres támadásról augusztus 22-én. Bródi azt is hozzátette: “Ruszkik haza!”

Szijjártó Péter szerint legalább öt napig fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a vezetéken.