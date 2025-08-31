Az orosz jelentések szerint Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov katonai hírszerzési főnök és Valerij Zaluzsnij, korábbi főparancsnok és jelenlegi londoni nagykövet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság képviselőivel egyeztettek egy alpesi üdülőhelyen – számol be róla a Kyiv Post.

Az orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat (SZVR) állítása szerint a találkozón az amerikaiak és a britek Zaluzsnijt jelölték volna Zelenszkij helyére, Jermak és Budanov pedig ígéretet kaptak arra, hogy megőrizhetik pozícióikat. A hírszerzés szerint az „összeesküvés” hátterében állt az is, hogy Kijev a közelmúltban kísérletet tett a korrupcióellenes intézmények hatáskörének csökkentésére – ez azonban hazai tiltakozásokat és nyugati bírálatokat váltott ki.

A krími székhelyű SouthFront Press úgy értékelte, hogy Zelenszkij gyors visszavonulása az intézkedéstől „a belső pánik jele”, valamint annak bizonyítéka, hogy csökkennek az elnök újraválasztási esélyei, miközben Zaluzsnij egyre komolyabb kihívóként tűnik fel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Valerij Zaluzsnij, amikor még főparancsnok volt

Fotó: Twitter (X)/Volodimir Zelenszkij

Alpesi üdülőhelyen történt

Az orosz SZVR szerint mindez ürügyet adhatott volna a Nyugatnak, hogy „az ukrán demokrácia megsértésére” hivatkozva lecserélje Zelenszkijt, és ezzel „újraindítsa” kapcsolatait Kijevvel. A TASZSZ úgy fogalmazott: „Ukrajna polgárainak tudniuk kell, hogy országuk új elnökének megválasztása egy alpesi üdülőhelyen történt.”

Kijev azonban határozottan visszautasította a vádat. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Telegramon közölte: a történet minden eleme hamis, és egy orosz pszichológiai-információs művelet része, amelynek célja az ukrán vezetés hiteltelenítése és a társadalmi bizalom aláásása.

A HUR szerint a Kreml legfelsőbb szintjein jóváhagyott akció célja, hogy elterelje a figyelmet a háborúról, feszültséget keltsen az ukrán politikai elitben, és gyengítse az ország ellenálló képességét az orosz invázióval szemben.