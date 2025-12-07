1p

Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus

A Kreml szerint gigantikus öngólt rúgott az EU a szankciókkal

mfor.hu

Az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium szombaton.

„Az elmúlt években Oroszország példátlan gazdasági nyomásnak volt kitéve a nyugati országok részéről. Ennek ellenére az orosz gazdaság nagyfokú stabilitást és alkalmazkodóképességet mutatott, és továbbra is biztos növekedést ért el. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyoldalú kényszerítő intézkedések súlyos károkat okoznak maguknak a kezdeményezőknek” – idézi azt a közleményt az MTI, amelyet az ENSZ egyoldalú kényszerítő intézkedések elleni nemzetközi napja alkalmából adott ki az orosz diplomáciai tárca.

Az orosz külügyminisztérium szerint az efféle nyomásgyakorlás komolyan akadályozza a méltányos és egyenlő jogú, többközpontú világrend kialakulását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban azt hangoztatta, hogy a szankció kétélű fegyver és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartja.

