A legalapvetőbb nemzetközi szabályokat köpi szembe Trump gázai terve

Izrael érdekében Trump már 2019-ben sorra ütötte be a szögeket a második világháború utáni békerendszer koporsójába. Az akkori Trump elnök az ENSZ és az USA szövetségeseinek megkérdezése nélkül Izraelnek „ ajándékozta ” a Golán-fennsíkot.

Trump elnök keddi bombasztikus kijelentését, miszerint Washington a Gázai övezet „elfoglalását” és 1,7 millió palesztin kitelepítését tervezi, a Közel-Keleten, valamint az európai, a kínai és az ausztrál kormányok részéről is elutasítás fogadta, írja Káncz Csaba geopolitikai elemző laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalain

