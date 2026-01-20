2p

Külpolitika Donald Trump Vámháború

A legrosszabbra is felkészül Grönland miniszterelnöke

Kicsi, de van esélye a fegyveres konfliktusnak is Grönlandon.

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen kedden sajtótájékoztatón közölte:

a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülniük egy esetleges katonai invázióra.

Bár fegyveres konfliktusra kicsi az esély, Donald Trump amerikai elnök területszerzési fenyegetései miatt a kockázat nem zárható ki teljesen – tudósított a Bloomberg.

A grönlandi kormány munkacsoportot hoz létre a helyi hatóságok bevonásával, hogy segítse a lakosság felkészülését az esetleges rendkívüli helyzetekre és zavarokra. Az új iránymutatások között szerepel az a javaslat is, hogy minden háztartás tartson otthon legalább öt napra elegendő élelmiszert és alapvető készleteket.

Trump korábban biztonsági megfontolásokra hivatkozva jelentette ki, hogy szüksége van Grönlandra. Kedden egy mesterséges intelligenciával készített képet posztolt, amelyen amerikai zászlót tűz a sziget földjébe, tovább erősítve a területszerzési szándékával kapcsolatos aggodalmakat.

Dánia az elmúlt napokban megerősítette katonai jelenlétét az 57 ezer lakosú Grönlandon. A múlt héten nyolc NATO-tagállam – köztük Dánia – az Arctic Endurance hadművelet keretében katonai személyzetet vezényelt a térségbe, és a dán Közös Sarkvidéki Parancsnokság jelezte: a hadgyakorlatokat a jövőben akár egész évben folytathatják.

Trump szombaton azzal fenyegette meg február 1-jétől azt a nyolc NATO-szövetségest, amely katonákat küld Grönlandra, hogy vámokat vet ki rájuk.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedden a parlamentben figyelmeztetett: egy esetleges kereskedelmi háborúra Európának válaszlépésekkel kell reagálnia, ami mindkét fél számára súlyos gazdasági következményekkel járhat. Hozzátette, bízik benne, hogy sikerül meggyőzni az amerikai felet arról, hogy ez nem a megfelelő út. Emmanuel Macron francia elnök is gyújtó hangvételű beszédet tartott kedden Davosban, a Világgazdasági Fórumon.

