A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

mfor.hu

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

„Decemberben (...) 90 milliárd eurós hitelről döntöttünk. Ez az elkötelezettség teljesülni fog, és ezt itt most erővel és egyértelműen kijelentem” – fogalmazott a köztársasági elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a hivatalában közösen tartott sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

„Ha nézeteltérések fel is merülnek, minden nemzetnek az a kötelessége, hogy betartsa a decemberben tett ígéreteket és politikai kötelezettségvállalásokat” - tette hozzá.

Ezzel arra utalt, hogy a magyar kormány mindaddig blokkolni kívánja a hiteltámogatást, amíg Ukrajna nem nyitja meg újra a Barátság olajvezetéken keresztül a Magyarországra irányuló orosz olajszállítást. A vezetéket az ukrán hatóságok szerint egy orosz támadás rongálta meg még január végén, a szállítás azóta szünetel.

„Meg kell tartanunk a szavunkat. A 90 milliárd eurós hitelt teljesíteni kell a decemberben meghatározott feltételek szerint, a Barátságot a lehető leggyorsabban meg kell javítani, és teljes átláthatóságot kell biztosítani a kedélyek megnyugtatására” – fűzte hozzá Macron. 

 

