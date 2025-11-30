A lengyel elnök nem hajlandó Orbán Viktorral találkozni

„Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel Karol Nawrocki elnök úgy döntött, hogy magyarországi programját az esztergomi visegrádi elnöki csúcstalálkozóra korlátozza” – közölte Marcin Przydacz, a lengyel köztársasági elnök külügyi irodavezetője. Ez azt jelenti, hogy december 3-án, jövő szerdán csak a V4-elnökeinek találkozóján vesz majd részt Karol Nawrocki, pedig eredetileg Orbán Viktorral is találkozott volna – vette észre a 444.

Przydacz közleménye szerint „Karol Nawrocki elnök következetesen a valós megoldások keresését támogatja az Oroszországi Föderáció által kirobbantott ukrajnai háború befejezése érdekében. Politikájában Lech Kaczyński elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris cselekvéstől függ – az energiaügyek területén is.

Azaz a meglepő fordulatot a lengyel elnök és a magyar miniszterelnök kapcsolatában a magyar-orosz energetikai kapcsolatok kérdése hozhatta el, írta a 444.