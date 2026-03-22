A lengyel kormányfő és a külügyminiszter is beszólt az elnöknek, amiért Orbán Viktorral találkozik

Kritizálta a lengyel kormányfő és a lengyel külügyminiszter az elnök hétfői budapesti látogatását – írja az Ukrinform. Karol Nawrocki Orbán Viktorral találkozik Budapesten.

Donald Tusk és Radoslaw Sikorski az elnöki hivataltól követel választ arra, miért találkozik Budapesten „oroszpárti és euroszkeptikus politikusokkal”. A találkozót egyúttal veszélyes stratégiának és végzetes hibának nevezték, amely gyengíti az Európai Uniót és erősíti Vlagyimir Putyint.

Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 21, 2026

Sikorski hozzátette: Orbán blokkolja a huszadik európai uniós szankciós csomagot Oroszországgal szemben. „Elnök úr, kérdezze meg magától: miért tette Orbán nacionalista és korrupciós politikája Magyarországot a Európai Unió legszegényebb országává? Ezt szeretné Lengyelországban is?”

A lengyel elnöki hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Marcin Przydacz elmondta: hétfőn lesz a lengyel-magyar barátság napja, ezért először a lengyel és a magyar köztársasági elnök fog találkozni Przemyślben. Nawrocki ez után Budapesten folytatja a tárgyalást Sulyok Tamással, és ez után találkozik Orbán Viktorral. (A magyar köztársasági elnököt az Ukrinform Szűcs Tamás néven emlegette, Przydacz posztjában helyesen szerepel a neve.)