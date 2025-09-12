A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

Kiterjedt dróntámadást intézett péntekre virradóra az ukrán haderő orosz célpontok ellen. A z orosz Védelmi Minisztérium jelentése szerint országszerte 221 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszakai légvédelmi műveletekben.

A Kyiv Independent összefoglalója szerint ennek ellenére találatok érték Szentpétervár környékét, többek között az orosz olajexportban kulcsszerepet játszó Primorski kikötőben is tűz ütött ki, egy szivattyúállomásról is lángokat jelentettek. Le kellett zárni Szentpétárvár Pulkovo repülőterét is.

Moszkva környékén is aktív volt az orosz légvédelem, robbanásokat jelentettek, de károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Kaliningrad was not the target! Instead...!



During the night, #UAV's attacked two objects on the territory of the #russia:



Oil base in the #Smolensk region, 290 km from the border with #Ukraine (video);



#Primorsk port in the #Leningrad region, 940 km from the Ukrainian… https://t.co/9x2EsOMxZB pic.twitter.com/jMiV0QfG9k — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) September 12, 2025

Szmolenszk városának környékén is zajlottak műveletek, a helyi lakosok szerint sűrű füst és lángnyelvek voltak láthatók egy közeli Lukoil-létesítménynél.