Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

mfor.hu

Fontos olajlétesítményeket is csapások értek.

Kiterjedt dróntámadást intézett péntekre virradóra az ukrán haderő orosz célpontok ellen. A z orosz Védelmi Minisztérium jelentése szerint országszerte 221 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszakai légvédelmi műveletekben.

A Kyiv Independent összefoglalója szerint ennek ellenére találatok érték Szentpétervár környékét, többek között az orosz olajexportban kulcsszerepet játszó Primorski kikötőben is tűz ütött ki, egy szivattyúállomásról is lángokat jelentettek. Le kellett zárni Szentpétárvár Pulkovo repülőterét is.

Moszkva környékén is aktív volt az orosz légvédelem, robbanásokat jelentettek, de károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Szmolenszk városának környékén is zajlottak műveletek, a helyi lakosok szerint sűrű füst és lángnyelvek voltak láthatók egy közeli Lukoil-létesítménynél.

Donald Tusk

Újabb bejelentést tett a lengyel kormányfő az orosz dróntámadásról

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Volodimir Zelenszkij szerdán azzal érvelt, hogy az orosz drónok Lengyelországba történő behatolása azt jelenti, hogy Európának közös légvédelem és hatékony légvédelmi pajzs létrehozásán kell dolgoznia.

Bekeményítettek a lengyel az orosz drónok miatt

Bekeményítettek a lengyelek az orosz drónok miatt

Szigorítás a légtérben.

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Reagált az amerikai politikai gyilkosság hírére.

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülés Lengyelország területére

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülése Lengyelország területére

A biztonsági szakértő új poszttal jelentkezett. 

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Trumppal is beszélt a lengyel elnök.

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Charlie Kirk 32 éves volt.

Azt állítják az oroszok, hogy nem tervezték a dróntámadást

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, választási győzelmük esetén az általuk jelölt miniszterelnök első útja Varsóba vezet majd.

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

Miközben Lengyelország az orosz drónberepülés miatt aggódik, addig a magyar külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyalt fehérorosz kollégájával.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

