A libanoni miniszter Gáza-szerű izraeli rombolástól tart országában

A múlt héten kisebb háború tört ki Izrael és a libanoni székhelyű Hezbollah között, a síita militáns mozgalom rakétákat lőtt Észak-Izraelre Irán legfelsőbb vezetője, a síita Ali Hámenei ajatollah meggyilkolása után. Izrael légicsapások hullámaival válaszolt Libanon egész területén, és további erőket vezényelt Dél-Libanonba – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A libanoni cédrus az ország jelképe

Fotó: Wikipédia/ Vyacheslav Argenberg

A Litani folyóig ürítené ki a területet Izrael

Izrael egy pufferzónát kíván létrehozni Dél-Libanonban, hasonlóan ahhoz, amelyet a lerombolt Gázai övezetet kettéválasztó „sárga vonal” hozott létre – álltja Ghassan Salamé libanoni kulturális miniszter.

Az izraeli hadsereg elrendelte a Litani folyótól délre élő összes libanoni evakuálását, amely körülbelül 25 kilométerre északra folyik az izraeli határtól, mintegy 400 ezer embert kényszerítve lakóhelyének elhagyására.

„Nem akarják, hogy ez a lakosság visszatérjen otthonába, és nem is engedik, hogy újjáépítsék azt, amit leromboltak” – mondta hétfőn Salamé a kanadai The Globe and Mail újságírójának adott interjújában bejrúti rezidenciáján. „Izraelnek sikerült ütközőzónákat létrehoznia Gázában a sárga vonallal, most pedig egyre inkább Ciszjordániában, és minden bizonnyal Szíriában és újabban Libanonban is. Látható itt a stratégia: az égbolt uralása és ütközőzónák létesítése, hogy kivédjenek egy esetleges újabb október 7-ét.”

Salamé hozzátette, hogy az izraeli csapatok öt stratégiai helyszínen ottmaradtak a határ libanoni oldalán a 2024-es háború után – a tűzszüneti megállapodás ellenére, amelynek megsértésével mindkét fél a másikat vádolta a múlt heti összeomlása előtt. Izrael védelmi minisztere, Iszrael Kac a múlt héten azt mondta, hogy az új libanoni szárazföldi művelet célja „ahogy ígértük, egy pufferzóna létrehozása, lakosaink és minden fenyegetés között”.

Miközben az Egyesült Államok és szunnita arab szövetségesei az Iránnal folytatott konfliktusra összpontosítanak, Izrael kevés nemzetközi ellenállással szembesült libanoni katonai akciói ellen. Egy hétig légicsapásokat hajtott végre, katonákat küldött az országba, valamint csapatokat és tankokat vont össze egy szárazföldi invázióra. Eddig három izraeli katona vesztette életét a Hezbollah fegyveresei miatt.