„A magyar állampárt egyre jobban hasonlít a ’89-es MSZMP-hez” – Interjú Káncz Csabával

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A podcastban szó esik még arról is, hogy mit jelentene magyar szempontból a romániai szélsőséges jelölt államfővé választása, mit hozott a Trump-korszak első száz napja, mi várható a Merz-korszaktól, hogyan alakul át az ukrajnai háború AI- és drónháborúvá, miért nem nyert sokat Donald Trump az ásványkincs-egyezménnyel, miben engedett és miben nem az amerikai elnök az izraeli kormánynak, ki tud-e még farolni Vlagyimir Putyin a háborúból, hasonlít-e a mostani történelmi helyzet 1938-ra, szükség van-e az EU felfegyverzésére, és valóban kell-e tartani egy orosz támadástól?

