A magyar honvédség katonái már Libanon felé tartanak

A minisztérium szerint a magyar kontingens tizenegyedik váltásának katonái a küldetés megkezdése előtt emelt szintű felkészítésen vettek részt, mivel a közel-keleti biztonsági helyzet jelentősen romlott az utóbbi hónapokban. A műveleti, harcászati, pszichológiai, egészségügyi és kulturális területre is kiterjedő felkészítés célja, hogy a kontingens hatékonyan és biztonságosan tudja ellátni feladatait Libanon déli részén – írták a közleményben.

A Magyar Honvédség 2006 óta vesz részt az ENSZ libanoni békefenntartó műveletében (UNIFIL), amelynek célja a térség békéjének és biztonságának fenntartása. A jelenleg a lengyel kontingens részeként szolgáló magyar katonák feladatai közé tartozik a könnyűlövész, az őrzés-védelmi, a járőr- és konvojkísérő szolgálat, valamint a gyorsreagáló erők támogatása.