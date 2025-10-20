Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Európai Unió Ukrajna

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

mfor.hu

Az energiaügyi pofon mellett azért sikerült egyet odaszúrni Ukrajnának.

Az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban a minisztérium sajtóközleménye szerint.

A tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén üdvözölte, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata immár jogilag megalapozottnak találta azt a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért.

„Az Európai Tanács jogi szolgálata megállapította, hogy az a három személy, akit mi szankciós listára akarunk helyeztetni, valóban felelősséget visel az erőszakos sorozásért Ukrajnában”

- tudatta.

„Ez az az erőszakos sorozás, amelynek következtében magyar ember is már meghalt” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter ezért arra szólította fel az EU-t, hogy az érintett ukrán katonai vezetőket azonnali hatállyal helyezzék szankciós listára az Európai Tanács jogi szolgálatának véleménye szerint is jól alátámasztott magyar javaslatoknak megfelelően. Magyarországról júliusban kitiltották a „kényszersorozásokért” felelős három ukrajnai tisztségviselőt, akiknek a szankciós listára helyezését ekkor a kormány az Európai Uniónál is kezdeményezte. Minderre azt követően került sor, hogy Sebestyén Józsefet toborzók állítólag agyonverték Ukrajnában – zárul a közlemény.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Elkaszálta a reformot az alkotmánybíróság, a kormányt is maga alá temetheti a döntés?

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Inkább Patriotokat venne orosz pénzből az ukrán elnök. Ha most belemennének egy rossz alkuba, azt később még inkább megbánnák.

Rácz András: nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól

Rácz András: nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól

Rácz András Oroszország-szakértő hétfőn tíz pontban írt a tervezett budapesti Trump-Putyin csúcsról, amellyel kapcsolatban erősen szkeptikus.

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

Hajlandó Putyinnal találkozni.

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Lemezvágóval felszerelkezett, profi rablók törtek be a múzeumba, és négy perc alatt besöpörték, amit kerestek. Egy koronát azonban elejtettek útközben.

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot, kivéve, ha munkával rendelkeznek, vagy a megélhetésüket önállóan tudják fedezni.

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Rafahban csaptak össze izraeli katonák a Hamász tagjaival, a várost ezután légitámadás érte. Az egyiptomi határátkelőt is le kellett zárni.

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

A rablók teherlifttel érkeztek, Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből vittek el kilenc darabot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168