A Magyar-kormány jelenlegi formájában elutasítja a migrációs paktumot

Pósfai Gábor bizottsági meghallgatásán közölte: a Migrációs Paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak.

„Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás” – tette hozzá a miniszter.

Pósfai Gábor közölte azt is, hogy a bel- és igazságügyi miniszterek tanácskozásán volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel amiatt, mert Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket.

(MTI)