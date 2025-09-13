Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

A magyar kormány megint kilógott a sorból – fontos nyilatkozatot nem írtak alá

mfor.hu

Elfogadtak egy fontos nyilatkozatot.

Az ENSZ Közgyűlése pénteken elsöprő többséggel szavazott meg egy nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” vázol fel az Izrael és a palesztinok közötti kétállami megoldás végrehajtásához a világ vezetőinek közelgő találkozója előtt – írja a Reuters.

A hétoldalas dokumentum egy júliusi ENSZ-konferencia eredménye, amelyet Szaúd-Arábia és Franciaország szervezett a több évtizedes konfliktusról. Az Egyesült Államok és Izrael bojkottálta az eseményt.

A nyilatkozatot támogató határozatot 142 ország szavazta meg, 10 ellenezte, 12 pedig tartózkodott. A döntés a szeptember 22-i, a közgyűlés magas szintű ülésszaka mellett tartott találkozó előtt született, ahol várhatóan több ország – köztük az Egyesült Királyság – hivatalosan is elismeri majd a palesztin államot.

A 193 tagú közgyűlés által elfogadott nyilatkozat elítéli a Hamász palesztin fegyvereseinek 2023. október 7-i Izrael elleni támadásait, amelyek kirobbantották a gázai háborút. Ugyanakkor elítéli Izrael támadásait a civilek és a polgári infrastruktúra ellen Gázában, a blokádot és az éhínséget is, amelyek a dokumentum megfogalmazása szerint „pusztító humanitárius katasztrófához és védelmi válsághoz vezettek.”

A határozatot valamennyi arab-öbölbeli állam támogatta. Izrael és az Egyesült Államok pedig ellene szavazott Argentínával, Magyarországgal, Mikronéziával, Nauruval, Palauval, Pápua Új-Guineával, Paraguayjal és Tongával együtt.

