A magyar kormány megint kilógott a sorból – fontos nyilatkozatot nem írtak alá

Az ENSZ Közgyűlése pénteken elsöprő többséggel szavazott meg egy nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” vázol fel az Izrael és a palesztinok közötti kétállami megoldás végrehajtásához a világ vezetőinek közelgő találkozója előtt – írja a Reuters.

A hétoldalas dokumentum egy júliusi ENSZ-konferencia eredménye, amelyet Szaúd-Arábia és Franciaország szervezett a több évtizedes konfliktusról. Az Egyesült Államok és Izrael bojkottálta az eseményt.

A nyilatkozatot támogató határozatot 142 ország szavazta meg, 10 ellenezte, 12 pedig tartózkodott. A döntés a szeptember 22-i, a közgyűlés magas szintű ülésszaka mellett tartott találkozó előtt született, ahol várhatóan több ország – köztük az Egyesült Királyság – hivatalosan is elismeri majd a palesztin államot.

A 193 tagú közgyűlés által elfogadott nyilatkozat elítéli a Hamász palesztin fegyvereseinek 2023. október 7-i Izrael elleni támadásait, amelyek kirobbantották a gázai háborút. Ugyanakkor elítéli Izrael támadásait a civilek és a polgári infrastruktúra ellen Gázában, a blokádot és az éhínséget is, amelyek a dokumentum megfogalmazása szerint „pusztító humanitárius katasztrófához és védelmi válsághoz vezettek.”

A határozatot valamennyi arab-öbölbeli állam támogatta. Izrael és az Egyesült Államok pedig ellene szavazott Argentínával, Magyarországgal, Mikronéziával, Nauruval, Palauval, Pápua Új-Guineával, Paraguayjal és Tongával együtt.