A magyar kormánynak is üzent az amerikai külügyminiszter?

(via MTI)

(A múlt héten egymás után jöttek a hírek arról, hogy a magyar kormány mentőakciót tervezett volna az elítélt Milorad Dodik „kimentésére”, ennek kapcsán pedig a magyar békefenntartók kivonása is felmerült.)

Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn Szarajevóban arról beszélt, hogy három évtizeddel a délszláv háborút lezáró daytoni megállapodás elfogadása után a NATO továbbra is szilárdan elkötelezett a régió stabilitása és biztonsága mellett.

Mindenki maradjon szépen nyugodtan - üzente nagyjából az amerikai külügy Milorad Dodik bosznia szerb vezetőnek, és közvetve a magyar kormánynak is? Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Rubio most arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok különböző lehetőségeket mérlegel Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban, de világossá tette, hogy az ország nem bomolhat fel, és nem lehet újabb konfliktus.

Megtagadták egy magyar katonai gép leszállását Szarajevóban és Banja Lukában is.

Kapcsolódó cikk Nagyon furcsa dolog történt, miközben a külügyi államtitkár a boszniai szerb vezetővel tárgyalt (frissítve!) Megtagadták egy magyar katonai gép leszállását Szarajevóban és Banja Lukában is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!