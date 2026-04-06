Külpolitika Gázvezetékek Szerbia Ukrajna Orbán Viktor

A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek – jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktor Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

Kérdésre válaszolva azt mondta, az energiabiztonság nem játék, ezért az arról való beszéd sem az, ezért mondani is csak olyan tényeket szabad, amelyek biztosak.

Hozzátette: „hogy pontosan kik készültek szabotázsakcióra, arra mi, magyarok nem tudunk válaszolni”. A szerbek nyomoznak, szabotázsakció vádjával ügyészségi szakaszban van az ügy – jegyezte meg.

A kormányfő úgy folytatta, nem rombolná tovább az ukrán-magyar kapcsolatokat, hogy tények ismerete nélkül megvádolja Ukrajnát, megvárja a vizsgálatok végét.

Orbán Viktor ugyanakkor úgy látta, az, amit most tapasztalnak illeszkedik az ukránoknak abba a stratégiájába, hogy leválasszák egész Európát az orosz energiáról.

Ukrajna már tudni véli, ki áll a szerbiai akció mögött

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel „megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni” a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Hormuzi-szoros

Irán bejelentette: új rend lesz a Hormuzi-szorosnál

A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben.

Szijjártó Péternek van egy tippje arról, ki állhat a szerbiai vezetékrobbantás tervének hátterében

Szijjártó Péternek van egy tippje arra, hogy ki akarhatta felrobbantani a Török Áramlatot

Szerinte a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást.

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

