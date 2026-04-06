A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Orbán Viktor Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

Kérdésre válaszolva azt mondta, az energiabiztonság nem játék, ezért az arról való beszéd sem az, ezért mondani is csak olyan tényeket szabad, amelyek biztosak.

Hozzátette: „hogy pontosan kik készültek szabotázsakcióra, arra mi, magyarok nem tudunk válaszolni”. A szerbek nyomoznak, szabotázsakció vádjával ügyészségi szakaszban van az ügy – jegyezte meg.

A kormányfő úgy folytatta, nem rombolná tovább az ukrán-magyar kapcsolatokat, hogy tények ismerete nélkül megvádolja Ukrajnát, megvárja a vizsgálatok végét.

Orbán Viktor ugyanakkor úgy látta, az, amit most tapasztalnak illeszkedik az ukránoknak abba a stratégiájába, hogy leválasszák egész Európát az orosz energiáról.

