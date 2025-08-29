Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Külpolitika Hadügy, védelem, honvédelem Ukrajna

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

mfor.hu

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

A Politico szerint a terv megvalósításához széles körű tagállami támogatásra van szükség, ennek felmérésén most dolgozik a bizottság. Jelenleg az EU-nak félévente döntenie kell a szankciók és a befagyasztás fenntartásáról, ami mind a 27 tagország egyhangú jóváhagyását igényli. Bár Magyarország eddig minden csomagot megszavazott, rendre tiltakozását hangoztatta, ami miatt a terv kockázatos – foglalja össze a Telex.

A Politico úgy tudja: ha a vagyont egy új, kezeléséért felelős szervezethez irányítják át, a további döntésekhez már nem lenne szükség teljes konszenzusra. Így a magyar kormány – amelyet korábban az orosz érdekek képviseletével vádoltak – nem tudná vétójával megakadályozni a pénzek felhasználását.

Az EU abban bízik, hogy a lépés nemcsak Ukrajna újjáépítését segítené, hanem nyomást is gyakorolna Moszkvára, hogy érdemi tárgyalásokat kezdjen a háború lezárásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök örülne a támogatásnak
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök örülne a támogatásnak
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Nem elkobzás

„Előrehoztuk az orosz befagyasztott vagyonnal kapcsolatos munkát, hogy hozzájáruljunk Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez” – mondta Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke csütörtökön, eddigi legerősebb nyilatkozatában a témában.

Ami kulcsfontosságú, hogy ez a lehetőség nem jelentené a vagyon azonnali elkobzását, amit az uniós országok többsége pénzügyi és jogi aggályok miatt ellenez.

A tárgyalások szombaton tetőznek majd, amikor az EU 27 külügyminisztere először vitatja meg a lehetőséget egy informális találkozón Koppenhágában, Dániában. A vita során a minisztereknek meg kell vizsgálniuk „az oroszországi lefoglalt állami vagyonból származó bevételek felhasználásának további lehetőségeit” – áll a Politico által látott előkészítő feljegyzésben.

Mivel Ukrajna becslések szerint 8 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe 2026-ban, az uniós országok új ötleteket keresnek a háború sújtotta ország finanszírozásának folytatására a szűkös hazai költségvetések és az EU-szintű adósságkibocsátásra rendelkezésre álló lehetőségek hiánya közepette. Gazdasági nehéz helyzete ellenére Európára fokozott nyomás nehezedik, hogy fokozza Ukrajna finanszírozását az Egyesült Államok Ukrajnából való kivonulása és Donald Trump elnök sikertelen békemegállapodási kísérletei miatt.

Támogatók és ellenzők

A Bizottságon belül Valdis Dombrovskis lett gazdasági biztos és Kaja Kallas észt külpolitikai főképviselő támogatta ezt az elképzelést. Ez a lehetőség azonban továbbra is ellenállásba ütközik a nyugat-európai országok, köztük Németország, Olaszország és Belgium részéről.

Belgium különösen ki van téve lehetséges a jogi és pénzügyi kockázatoknak, ha beperelnék az akció miatt, mivel itt található az Euroclear, az orosz eszközök nagy részét kezelő pénzintézet.

Kompromisszumként a G7-országok 2024-ben megállapodtak abban, hogy az eszközök befektetéséből származó összesen 45 milliárd eurót Ukrajnába utalják, miközben az alapul szolgáló eszközöket érintetlenül hagyják.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Netanjahuhoz fordult segítségért

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168