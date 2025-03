A megállapodás ellenére támadások érték az ukrán infrastruktúrát

A The Gurdaian szerint egy szumi kórházat is bombáztak az Ukrajnát ért támadások hullámában, ami miatt Zelenszkij közölte, Vlagyimir Putyin „gyakorlatilag elutasította” a tűzszünetet – közvetlenül azután, hogy az orosz elnök közölte Donald Trumppal, hogy leállítja az ukrán energiahálózat és infrastruktúra elleni támadásokat. A Kreml Trump és Putyin telefonbeszélgetése után közölte, hogy az orosz elnök azonnali parancsot adott az ilyen csapások leállítására.

A lap azt is írja, nem sokkal Trump és Putyin telefonbeszélgetését követően légiriadó hangzott fel és robbanások hallatszottak Ukrajnában. Zelenszkij azt mondta, hogy „találatok érték különösen a polgári infrastruktúrát”. Helyi jelentések szerint Szlovjanszk városában részben áramszünet volt, miután az elektromos rendszer megsérült. Zelenszkij szerint több mint 40 orosz drónt indított Oroszország. Hozzátette: „Éppen az ilyen éjszakai orosz támadások azok, amelyek tönkreteszik az energiarendszereinket, az infrastruktúránkat, az ukránok normális életét. Putyin ma de facto elutasította a teljes tűzszünetre vonatkozó javaslatot. Helyes lenne, ha a világ válaszul elutasítaná Putyin minden olyan kísérletét, amely a háború elhúzódását célozza”.

Kijev támogatná az energetikai célpontok elleni csapások leállítását, de további információkat vár Washingtonból – közölte Zelenszkij reagálva Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök energetikai infrastruktúra elleni támadásokat leállító megállapodására. „Azt hiszem, helyes lesz, ha beszélgetést folytatunk Trump elnökkel, és részletesen kiderítjük, hogy mit ajánlottak az oroszok az amerikaiaknak, vagy mit ajánlottak az amerikaiak az oroszoknak. Miután részleteket kapunk az amerikai elnöktől, az amerikai féltől, megadjuk a válaszunkat, előkészítjük azt, és a csapatunk készen áll majd a technikai megbeszélésekre” – mondta az ukrán elnök a The Guardian tudósítása szerint.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetésére reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

