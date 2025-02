A migrációról szól a kampány, nehéz helyzetbe kerülhet Németország

A beszélgetést – amelyben szó esik még az új uniós költségvetés körüli várható vitákról, a USAID felfüggesztése okozta súlyos humanitárius helyzetről és az esetleges ukrajnai tűzszünetről is – a fenti videóban tekinthetik meg.

Arra a kérdésre, hogy mennyire szól a migrációról a választási kampány Németországban, azt válaszolta: nyilván vannak más fontos kérdések is – például a gazdasági válság –, amelyek terítékre kerülnek, ugyanakkor a migráció nagyon a középpontba került. Az elmúlt egy évben ugyanis több olyan, nagy visszhangot kiváltó gyilkosság és merénylet történt, amit illegálisan az országban tartózkodó bevándorlók követtek el. Ráadásul a még mindig nagy számban érkező menedékkérők jelentősen megterhelik a német ellátórendszereket.

A CDU-CSU ugyanis alapvető fordulatot ígér a német bevándorláspolitikában kormányra kerülése esetén: azonnal bevezetné az állandó határellenőrzést, az illegálisan érkezőket nem engedné be az országba, az illegálisan ott tartózkodókat pedig tömegesen kitoloncolná. A CDU kancellárjelöltje kiemelte , hogy ezekből a programpontokból nem fog engedni.

A CDU-CSU a kormányzóképes többség elérése érdekében kénytelen lehet összefogni a szociáldemokratákkal (SPD) vagy a Zöldekkel (szóba jöhetne még partnerként a liberális FDP is, de nem biztos, hogy ez a párt bekerül a parlamentbe). A nagy kérdés ugyanakkor az, hogy „keresztül tudja-e verni” a jobbközép pártszövetség a migrációellenes programját az SPD-n és a Zöldeken, fogalmazott kollégánk.

Elképzelhető, hogy Németországban is az osztrák politikai helyzethez hasonló szituáció alakul majd ki a február 23-i szövetségi parlamenti választások után – erről Wéber Balázs, lapcsoportunk külpolitikai újságírója beszélt az ATV Start című műsorában.

