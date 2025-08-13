2p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

A nagy üzlet: Trump és Putyin ebben állapodhat meg?

mfor.hu

Kiszivárgott egy terv. 

Az Egyesült Államok és Oroszország a The Times értesülése szerint egy Ciszjordánia-mintájú ukrajnai megszállást javasolna a háború lezárásaként. A tervezet értelmében Oroszország gazdasági és katonai ellenőrzést gyakorolna az általa megszállt ukrán területek felett, saját irányító testülettel, azt az izraeli gyakorlatot követve, amelyet a Jordániától 1967-ben elfoglalt palesztin területeken alkalmaz.

A javaslat Donald Trump elnök megbízottja, Steve Witkoff és orosz partnerei közötti egyeztetések során merült fel – erről egy, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács ügyeit ismerő forrás számolt be a lapnak.

Kikerülve az ukrán alkotmány

Witkoff, aki a Fehér Ház közel-keleti különmegbízottjaként is szolgál, állítólag támogatja a javaslatot, amelyet az Egyesült Államok azért is kedvezőnek tart, mert így megkerülhető az ukrán alkotmány azon előírása, miszerint területet csak népszavazás útján lehet átadni.

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasít minden területátadási elképzelést, a megszállásról szóló új terv fegyverszünethez vezethetne azután, hogy Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. A javaslat szerint Ukrajna hivatalos határai változatlanok maradnának – ahogy Ciszjordánia határai is, miközben a területet valójában Izraelhez hasonlóan Oroszország ellenőrizné.

„Pontosan olyan lenne, mint Izrael megszállása Ciszjordániában. Olyan kormányzóval, olyan gazdasági berendezkedéssel, amely Oroszországhoz tartozik, nem Ukrajnához. De hivatalosan még mindig Ukrajna lesz, mert Ukrajna soha nem mondana le róla. A valóság viszont az, hogy megszállt terület lesz, Palesztina után modellezve” – tette hozzá a forrás a lapnak.

