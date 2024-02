A NATO főtitkár Orbán Viktorról beszélt - az amerikaiak kemény üzenetet küldtek

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerdán a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadójával, Jake Sullivannel tartott közös sajtótájékoztatót Brüsszelben. Többek között Ukrajnáról is szó esett a tájékoztatón, de később a The Washington Post munkatársa arra is rákérdezett, mi a helyzet a svédek tagságával - szúrta ki az Index.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár február 7-i sajtótájékoztatóján jött szóba Orbán Viktor és a magyar hezitálás a svéd NATO-tagság kapcsán. Fotó: NATO

Jens Stoltenberg válaszában egyértelmű kijelentést tett arról, hogy szerinte Svédország hamarosan csatlakozhat a szövetséghez.

Néhány nappal ezelőtt beszéltem Orbán Viktor miniszterelnökkel, és világossá tette, hogy határozottan támogatja a svéd szövetségi tagságot. Az is világos, hogy a magyar parlament most nem ülésezik, de február végén újra összeül, és az üzenet az volt, hogy nem sokkal ezután döntést hoznak Svédország csatlakozásának ratifikálásáról. Így arra számítok, hogy Svédország a közeljövőben teljes jogú tag lesz

– mondta Stoltenberg a NATO honlapján közzétett szöveg szerint.

A Fidesz részéről egyelőre nincs jele annak, hogy egyhamar jóváhagynák a svédek csatlakozását. Kocsis Máté frakcióvezető a minap is azt mondta, csak akkor hagyják jóvá Svédország csatlakozását a tavaszi ülésszak kezdete után, ha a svéd kormányfő, Ulf Kristersson Budapestre jön tárgyalni Orbán Viktorral. A napokban ellenzéki kezdeményezésre összehívta az Országgyűlés rendkívüli ülését Kövér László házelnök, egyebek mellett napirendre tűzve Svédország NATO-csatlakozásának megszavazását is, erre azonban a kormánypárti képviselők nem mentek el - pedig az ülésen megjelent David Pressman amerikai nagykövet is.

Az Index csütörtöki cikke egyébként a sajtótájékoztatóról idézi Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó szavait is, aki azt mondta:

"Ma nem azért állok itt, hogy konkrét fenyegetéseket vagy találgatásokat fogalmazzak meg arról, hogy milyen lépéseket tennénk a jövőben. De a türelmünk természetesen nem lehet korlátlan. "

Egy friss felmérés szerint egyébként a magyaroknak mindössze öt százaléka ért egyet a parlament fideszes többségével abban, hogy halogatja a döntést Svédország NATO-csatlakozásának megszavazását.

A témában nemrég lapunk is megkérdezte az Utca emberét: