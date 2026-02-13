A német kancellár az Egyesült Államokat és Orbán Viktort is bírálta

Merz a közvetlenül a mellette álló Marco Rubio külügyminiszter vezette amerikai delegációnak címezve bírálta az Egyesült Államokat, mikor azt mondta, hogy „a szövetségesek, partnerek és barátok közötti bizalom tette a NATO-t minden idők legerősebb szövetségévé”, hozzátéve, hogy „Európa tudja, milyen értékes kapcsolat ez” – idézi az Euronews.

Friedrich Merz Donald Trumppal már kevésbé barátkozik

Fotó: Facebook/Friedrich Merz

„Ha a berlini fal leomlása után volt is egy unipoláris pillanat, annak már rég vége” – fogalmazott Merz.

A német kancellár pénteki beszédében közölte, hogy a régi, szabályokon alapuló világrend megszűnt, és a Németországhoz hasonló országoknak teljesen újra kell gondolniuk a biztonsághoz és az önvédelemhez való hozzáállásukat. Merz kijelentette, hogy a hatalmi politika globális rendje még a legerősebb nemzeteket is nagyobb veszélynek teszi ki.

„Úgy tűnik, a nagyhatalmi politika erős és könnyű válaszokat kínál a nagy szereplők számára, de csak első pillantásra – mondta Merz, hangsúlyozva, hogy e szerint az illúzió szerint a nagyhatalmi politika elfordul egy olyan világtól, amelyben a jogállamiság és az államok közötti békés kapcsolatok megvalósulnának. – Ennek a politikának megvannak a maga szabályai. Gyors, kemény és gyakran kiszámíthatatlan.”

„Szakadék nyílt Európa és az Egyesült Államok között” – mondta Merz, megjegyezve, hogy „J. D. Vance alelnök ezt nagyon nyíltan kimondta korábbi müncheni biztonsági konferencián, és igaza is volt.”

„A Trump-féle MAGA kulturális háborúja nem a miénk- hangsúlyozta Merz, leszögezve, hogy Európa nem a vámokban és a protekcionizmusban, hanem a szabad kereskedelemben hisz. – Ragaszkodunk a klímaegyezményekhez és az Egészségügyi Világszervezethez, mert meggyőződésünk, hogy a globális kihívásokat csak közösen lehet megoldani.”

Kritika a magyar miniszterelnöknek

Merz kitartott amellett, hogy Oroszországban nem lehet megbízni, és nem szabad jóhiszeműen tárgyalni a háború befejezéséről, majd – bár név nélkül – Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2024-es moszkvai látogatását is megemlítette. „Volt valaki az Európai Unióból, egy miniszterelnök, aki egyedül utazott Moszkvába” – emlékeztetett Merz, hozzátéve, hogy az illető nem ért el semmit, viszont a látogatást követő héten Oroszország súlyos támadásokat mért az ukrán polgári infrastruktúra.

„Ha van értelme beszélni, akkor hajlandóak vagyunk beszélni – folytatta Merz. – De ahogy az amerikai féllel láthatják, Oroszország nem hajlandó komolyan beszélni. Ennek a háborúnak csak akkor lesz vége, ha Oroszország gazdaságilag vagy katonailag kimerül.”

„A nagyhatalmak korszakában a szabadság már többé nem adott, hanem veszélyben van. Ennek megtartásához új kezdetekre, változásra, és természetesen olykor áldozatokra van szükség” – fogalmazott Merz, aki Németország jövőjét összekötötte az EU jövőjével: szerinte Németország az EU nélkül nem képzelhető el, az EU-ban pedig vezető szerepet kell vállalnia.