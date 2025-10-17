A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

Bár Varsó korábban azt nyilatkozta, hogy Volodimir Z. Németországba történő átadásáról szóló döntés kizárólag a bíróságok hatásköre, Donald Tusk miniszterelnök a hónap elején kijelentette, hogy átadása nem érdeke Lengyelországnak – foglalja össze a Reuters.

Donald Tusk szerint nem az a probléma, hogy az Oroszországból Németországba vezető tenger alatti csővezetékeket 2022 szeptemberében felrobbantották, hanem az, hogy egyáltalán megépítették.

„A lengyel bíróság megtagadta egy ukrán állampolgár kiadatását Németországnak... És jogosan. Az ügyet lezárták” – kommentálta Tusk az X-en az ítélet kihirdetése után.

Donald Tusk lengyel kormányfő kiáll az ukránok mellett

Fotó: DepositPhotos.com

Funkcionális mentelmi jog

„A vád alá helyezett személy, ha ő volt az elkövető, funkcionális mentelmi joggal rendelkezik, amely az ukrán állam számára végzett tevékenységével összefüggésben elkövetett cselekményre vonatkozik” – mondta Dariusz Lubowski bíró az ítéletében, amelyben a német kérelmet elutasította.

„Ha valóban Ukrajna szervezte ezt az agressziós cselekményt, akkor csak Ukrajna tehető felelőssé ezért az eseményért.” Ukrajna tagadta a robbanásokban való részvételét.

A német ügyészek másképp látják

A német legfőbb ügyészség szerint a gyanúsított Volodimir Z. egyike volt annak a csoportnak, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy vitorlást bérelt és azzal kihajózva robbanóanyagokat helyezett el a csővezetékeken a dániai Bornholm sziget közelében.

Robbantásos támadás elkövetőit szervezkedéssel és „alkotmányellenes szabotázzsal” vádolják.

Lengyel ügyvédje elutasítja a vádakat, és azt állítja, hogy Volodimir Z. nem tett semmi rosszat. Azt is megkérdőjelezte, hogy büntetőügy-e egy ukrán állampolgár általi orosz tulajdon megsemmisítésével kapcsolatos ügy, miközben az országok háborúban állnak.

Lengyelországban a bíróságok megtagadhatják az európai letartóztatás keretében körözött gyanúsítottak átadását, ha ez sértené az emberi jogaikat, vagy ha ugyanazon bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban Lengyelországban.

Az Olaszországban elfogott ukrán gyanúsított kegyelmet kapott

Egy második ukrán gyanúsított, Szerhij K. szerdán kegyelmet kapott, amikor az olasz legfelsőbb bíróság helyt adott az átadása elleni fellebbezésnek eljárási okokból. Az ügyet újra bíróság elé kell terjeszteni.