A németek tárgyalnának, Irán nem akarja kiterjeszteni a konfliktust

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint Irán nem akarja, hogy az Izraellel fennálló konfliktus a szomszédos országokra is kiterjedjen, hacsak nem kényszerül erre. A külügyminiszter egyúttal azzal vádolta Izraelt, hogy szabotálni akarja a folyamatban lévő iráni-amerikai nukleáris tárgyalásokat, amelyek egy megállapodáshoz vezettek volna.

Remélem, ez még mindig lehetséges, Németország Franciaországgal és Nagy-Britanniával együtt készen áll. Azonnali tárgyalásokat ajánlunk Iránnak a nukleáris programjáról – remélem, elfogadják az ajánlatot. Ez kulcsfontosságú feltétele annak is, hogy a konfliktust sikerüljön csillapítani – hogy Irán ne jelentsen veszélyt sem a térségre, sem Izrael államra, sem Európára nézve

