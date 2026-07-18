A nemzetközi jog megsértésével vádolják az Egyesült Államokat

A Hormozgán tartománybeli Dzsászk körzet vezetése által kiadott közlemény szerint a vízhiányt egy sótalanító üzemet érő légicsapás okozta, és a probléma mintegy 20 települést érint. Az amerikai hadsereg azt közölte, a támadások célja az iráni haderő meggyengítése. Teherán szerint azonban támadások érték a civil infrastruktúrát is, többen pedig figyelmeztettek, hogy a térséget sújtó hőhullám miatt – amely során a hőmérséklet több helyen jócskán meghaladta a 40 Celsus-fokot is – az ivóvízhiánynak súlyos következményei lehetnek.

Az IRNA iráni állami hírügynökség pénteken közzétette Amir Szaid Iravani iráni ENSZ-nagykövet a világszervezethez intézett nyílt levelét, amelyben elítélte az Egyesült Államok az iráni civil infrastruktúra elleni támadásait, és hangsúlyozta, hogy

az ilyen jellegű műveletek nemzetközi jogba ütköznek, és háborús bűncselekménnyel érnek fel.

Az elmúlt hetekben újra fellángolt az iráni háború, a tankerhajók folyamatos támadásoktól tartanak. Erről bővebben itt olvashatnak: