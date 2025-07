„A pénz az egyetlen nyelv, amin Orbán úr ért” – német lapban írnak a magyar korrupcióról

A Frankfurter Rundschau német napilap újságírója a közelmúltban Magyarországon tájékozódott a korrupciós helyzetről és a még elérhető uniós pénzek sorsáról.

Az adatközpont, ami nincs

Sven Christian Schulzot Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő elvitte egy Göd közeli helyre, ahol elvileg a kormány uniós pénzből épült adatközpontjának kellene állnia. Ezen a helyen azonban jelenleg csak egy hatalmas betontömb, egy befejezetlen épület áll, amit a természet kezd lassan birtokba venni.

Hadházy Ákos szerint az EU 40 millió eurót biztosított a teljesen uniós pénzből finanszírozott adatközpontra, és azt hiszi, hogy az elkészült. Valójában csak egy „betonrom” van ott, a szoftvereket pedig – amikre szintén sok pénzt kellett volna szánni – sosem szerezték be.

A képviselő azt sejti, hogy az építkezéssel megbízott cégnek elfogyott a pénze. Szerinte „20-30 százalék kenőpénzt mindig beterveznek”, de az építőanyagárak infláció miatti meredek emelkedése nyomán ezúttal valószínűleg nem jött be ez a számítás.

A pénz az egyetlen nyelv, amin Orbán úr ért.

Fotó: Európai Tanács fadat

Időközben azt már az Európai Bizottság is megtudta, hogy itt bizony nem működik adatcentrum. A testület egyik szóvivője szerint figyelemmel kísérik az esetet, és kapcsolatban állnak a magyar hatóságokkal. A projekttel megbízott építőipari cégnek valóban elfogyott a pénze, a beruházás pedig olyan sokat csúszott 2018 és 2020 között, hogy a magyar fél lefújta a projektet.

„A korrupció a norma”

Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi igazgatója arról beszélt a német lapnak, hogy számtalan, a gödihez hasonló projekt létezik. „Magyarországon a korrupció a norma, és nem a kivétel”, mondta. „A kormány nem küzd a korrupció ellen, hanem koordinálja azt. Elősegíti a korrupciót.”

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a cégek és gazdasági szervezetek már szinte teljesen részei a Fidesz-rendszernek. Amiből Németország is profitált, Angela Merkel kancellár kormányzása alatt pedig félrenézett – a két ország szoros gazdasági kapcsolatokat ápol egymással.

Ligeti Miklós szerint az építőipar volt az első olyan iparág, amit átvettek a Fidesz emberei.

A magyar oligarchák politikai kapcsolataiknak köszönhetően lefölözték az EU által finanszírozott, abszolút túlárazott magyar közbeszerzéseket anélkül, hogy rendelkeztek volna megfelelő tudással és személyzettel. Emiatt gyakran német építőipari cégeket bíztak meg, akik ily módon profitáltak az uniós pénzek elsikkasztásából, véli az igazgató.

Szerinte más iparágakban is hasonló receptet követtek a magyar oligarchák, az Európai Bizottság pedig csak későn vette észre a rendszert.

Hadházy Ákos szerint, amikor a nyilvánvaló esetek felszínre kerülnek, a magyar hatóságok nyomozást indítanak, de 10 év múlva eredmény nélkül lezárják azokat. Az üzelmek ugyan gyanúsak, de semmit sem tudtak bizonyítani, mondják általában.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF ugyan jól végzi a munkáját, de ez a szervezet nem tudja a csalókat bíróság elé állítani, tette hozzá az országgyűlési képviselő.

„A pénz az egyetlen nyelv, amin Orbán úr ért”

Az EU ugyanakkor rendelkezik egy másik nyomásgyakorlási eszközzel: 18 milliárd eurónyi, Magyarországnak járó uniós pénzt már be is fagyasztott (mintegy 12 milliárd euró ugyanakkor továbbra is elérhető), részben korrupciós okok miatt. Emiatt a magyar kormánynak Kínában kellett hiteleket felvennie.

Brüsszelben sokan úgy gondolják, hogy az EU-nak még keményebben kellene fellépnie. „A diktátoroknak nem jár pénz“, mondta Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselő budapesti látogatásán. Szerinte „amíg nem működik a jogállam, és amíg Orbán és emberei EU-pénzeket lopnak el, addig egyetlen eurót sem szabadna kapnia Magyarországnak.“

A Bizottság 2028-tól már minden uniós pénz kifizetését a jogállamisági standardok teljesítéséhez kötné, de ezt a javaslatot Orbán Viktor valószínűleg megvétózza vagy felvizezi majd. (Erről itt olvashatnak részletesen.)

Ligeti Miklós ezzel kapcsolatban megjegyezte: nem akarnak semmi rosszat az országnak, de "a pénz az egyetlen nyelv, amin Orbán úr ért.“

Emiatt szerinte az EU-nak az agrárpénzeket is be kellene fagyasztania, a legnagyobb összegek ugyanis ebből az oligarcháknak jutnak.

A Frankfurter Rundchau szerint ha teljesen eláll a brüsszeli pénzeső, az kellemetlenül érinti majd Orbán Viktort. Már az eddigi pénzbefagyasztások is megtették a hatásukat – nincs például pénz, amit a kormányközeli polgármestereknek tovább lehetne adni, véli Hadházy Ákos. Ez pedig elégedetlenséget szül.

Szerinte ugyanakkor csak abban az esetben kerül tényleg nyomás alá Orbán Viktor, ha az összes uniós pénzt befagyasztja az EU.