3p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

mfor.hu

Több különböző, a folyamatokra rálátó forrás is azt nyilatkozta a Politicónak, hogy Donald Trump mindenekelőtt azt akarja, hogy a felek aláírjanak egy békemeállapodást az ukrajnai háború ügyében. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról csak ezt követően akar tárgyalni az amerikai elnök.

Ebből következik az is a lap forrásai szerint, hogy Trump addig nem hívja meg újra a Fehér Házba Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amíg az alá nem írja a dokumentumokat.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere ezzel együtt igyekezett megnyugtatni az európai tisztviselőket egy keddi közös egyeztetés során, amikor azt állította, hogy Trump hosszú távú garanciákban gondolkodik, amelyek biztosítják majd, hogy Kijev ténylegesen biztonságban érezhesse magát, és ne kelljen tartania egy jövőbeli újabb orosz támadástól.

Azt Rubio is elismerte, hogy ukrán részről a nyugati biztonsági garanciák szavatolása jelenti a békekötés sarokkövét. Megerősítette, hogy az ukrán féllel történt hétvégi genfi tárgyalások során is kimerítően érintették a témát, de a diplomata erre vonatkozó részleteket nem árult el az európaiaknak.

Először aláírás, utána tárgyalás a biztonsági garanciákról?
Először aláírás, utána tárgyalás a biztonsági garanciákról?
Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Rubio nyilatkozata után az amerikai kormányzat is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a végleges béketerv biztonsági garanciákat is tartalmaz majd. „A Trump-adminisztráció többször is nyilvánosan és privát keretek között is megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes körű biztonsági garanciákat és elrettentő hatást kell nyújtania Ukrajna részére” – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője.

Egy hangfelvétel is a felszínre került

Egy héttel ezelőtt szivárgott ki a nyilvánosságba a rengeteg vitát kiváltó 28 pontos orosz-amerikai béketerv, ami Ukrajna számára rendkívül előnytelen feltételeket kínálna, és leginkább az orosz követelések összefoglalójaként értelmezhető. Erről bővebben itt olvashatnak:

Ezt követően a Bloomberg felületén megjelent egy kiszivárgott telefonbeszélgetés leirata, amelyben Trump külön megbízottja, Steve Witkoff tanácsokkal látta el Jurij Usakov orosz elnöki külpolitikai tanácsadót azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök milyen gesztusok bevetésével próbálja elnyerni Trump bizalmát.

A felvételnek Trump nem sok jelentőséget tulajdonított. Azt nyilatkozta, hogy nem hallotta a hanganyagot, „de ez egy megszokott dolog. El kell adnia ezt Ukrajnának, el kell adnia Ukrajnát Oroszországnak. Ez a tárgyaló feladata […] Nem hallottam, de úgy tudom, hogy ez egy szokásos tárgyalási taktika. És elképzelhető, hogy ugyanezt mondja Ukrajnának is, mert mindkét félnek engednie kell” – idézte Trumpot a Politico.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Az ország honvédelmi minisztere döntött.

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Az ázsiai óriás megkezdte saját „árnyékflottájának” kiépítését, amely megkerülné a Kreml egyik vezető iparágára vonatkozó szankciókat. Így az oroszok már nem csak saját árnyékflottájukra támaszkodhatnak.

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketerv egy olyan, Oroszország által készített dokumentumból is táplálkozott, amelyet októberben adtak át a Trump-adminisztrációnak – állítják az ügyet ismerő források.

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Korábban ezt jelölte ki a megtámadott ország számára, hogy fogadja el az Egyesült Államok által támogatott béketervet.

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Washingtonnál pattog a labda: Volodimir Zelenszkij kedden arról beszélt, személyesen vitatná meg Donald Trumppal a békeszerződés kérdéses pontjait. A Fehér Ház egyelőre nem beszél a két elnök találkozójáról.

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Leállhat a pancsovai kőolajfinomító négy nap múlva, és az ország üzemanyag-tartalékai is elfogyhatnak idén. Erről beszélt a szerb elnök, Aleksandar Vučić kedden. Azt is elmondta, szerdán Orbán Viktorral találkozik, és fel fogja ajánlani Szerbia részesedését a Paks II-ben.

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Tineke Strik, a vizsgálat jelentéstevője szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács nem lépett fel kellő határozottsággal Magyarországgal szemben, ezért épülhetett le a demokrácia és a jogállamiság.

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

Hivatalos kommunikáció egyelőre nincs az ukrán vezetés részéről, de egy amerikai tisztviselő a CNN-nek arról beszélt: már csak az utolsó simítások vannak hátra. 

Belső lázadás készül Trump ellen?

Belső lázadás készül Trump ellen?

A Republikánus Párton belül élesedik az ellentét.

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Érzékelni az optimizmust a Fehér Házban

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168