A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

Ebből következik az is a lap forrásai szerint, hogy Trump addig nem hívja meg újra a Fehér Házba Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amíg az alá nem írja a dokumentumokat.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere ezzel együtt igyekezett megnyugtatni az európai tisztviselőket egy keddi közös egyeztetés során, amikor azt állította, hogy Trump hosszú távú garanciákban gondolkodik, amelyek biztosítják majd, hogy Kijev ténylegesen biztonságban érezhesse magát, és ne kelljen tartania egy jövőbeli újabb orosz támadástól.

Azt Rubio is elismerte, hogy ukrán részről a nyugati biztonsági garanciák szavatolása jelenti a békekötés sarokkövét. Megerősítette, hogy az ukrán féllel történt hétvégi genfi tárgyalások során is kimerítően érintették a témát, de a diplomata erre vonatkozó részleteket nem árult el az európaiaknak.

Először aláírás, utána tárgyalás a biztonsági garanciákról?

Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Rubio nyilatkozata után az amerikai kormányzat is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a végleges béketerv biztonsági garanciákat is tartalmaz majd. „A Trump-adminisztráció többször is nyilvánosan és privát keretek között is megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes körű biztonsági garanciákat és elrettentő hatást kell nyújtania Ukrajna részére” – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője.

Egy hangfelvétel is a felszínre került

Egy héttel ezelőtt szivárgott ki a nyilvánosságba a rengeteg vitát kiváltó 28 pontos orosz-amerikai béketerv, ami Ukrajna számára rendkívül előnytelen feltételeket kínálna, és leginkább az orosz követelések összefoglalójaként értelmezhető. Erről bővebben itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták Egy októberben átadott dokumentumból merített.

Ezt követően a Bloomberg felületén megjelent egy kiszivárgott telefonbeszélgetés leirata, amelyben Trump külön megbízottja, Steve Witkoff tanácsokkal látta el Jurij Usakov orosz elnöki külpolitikai tanácsadót azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök milyen gesztusok bevetésével próbálja elnyerni Trump bizalmát.

A felvételnek Trump nem sok jelentőséget tulajdonított. Azt nyilatkozta, hogy nem hallotta a hanganyagot, „de ez egy megszokott dolog. El kell adnia ezt Ukrajnának, el kell adnia Ukrajnát Oroszországnak. Ez a tárgyaló feladata […] Nem hallottam, de úgy tudom, hogy ez egy szokásos tárgyalási taktika. És elképzelhető, hogy ugyanezt mondja Ukrajnának is, mert mindkét félnek engednie kell” – idézte Trumpot a Politico.