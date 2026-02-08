2p
A román elnök nem ugrik Trump csettintésére

Románia vezetése még vizsgálja, megéri-e az országnak részt vennie a washingtoni Béketanács február 19-ei ülésén. Egyelőre nem döntötték el, megfelel-e a Románia által vállalt nemzetközi kötelezettségeknek a Béketanács iránya.

Amint az Mfor is beszámolt róla, Orbán Viktor Washingtonba utazik a Trump vezette Béketanács ülésére február 19-én. A román elnök, Nicușor Dan azonban másképp reagált a meghívásra: feltételekhez kötné a részvételét.

A román vezetés azt vizsgálja, hogy a Béketanács chartájának egyes rendelkezései mennyiben egyeztethetők össze a román állam által már vállalt nemzetközi kötelezettségekkel – írja a Maszol. Dan elmondta: a román részvétel attól függ, milyen formában vehetnek részt az ülésen azoknak az országoknak a vezetői, amelyek jelenleg nem tagjai a testületnek. 

Ilie Bolojan miniszterelnök is megszólalt, és cáfolta az Antena 3 televízióban, forrásokra hivatkozva megjelent hírt, miszerint az országnak nem lenne egymilliárd dollárja a tagsági díj kifizetésére. Hangsúlyozta: Bukarest ki tud fizetni egymilliárd dollárt. Az államfő később pontosította a tagsági díjra vonatkozó információkat, aláhúzva: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.

