Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Románia

A román vadászgépeknek is dolga akadt az orosz drónok miatt

mfor.hu

A határ közelében repültek a drónok.

A román hadsereg a csütörtökről péntekre virradó éjszaka két F-16-os vadászgépet riasztott, miután a katonai radarok orosz drónokat észleltek, amelyek az ukrajnai dunai kikötők felé tartottak, a román határ közvetlen közelében. Az észlelés után Tulcea megyében olyan értesítéseket küldtek, amelyekben arra figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthonaikban, mert fennáll a veszélye annak, hogy lelőtt vagy meghibásodott drónok roncsai román területre zuhannak.

A Digi24 cikke szerint a riasztást nagyjából hajnali 1 órakor adták ki, amikor a hadsereg radarjai a drónrajokat észlelték, amelyek a kikötők felé haladtak. A hatóságok szerint az akció veszélyt jelentett az Ukrajnával határos romániai településekre. A felszálló vadászgépek a Fetești légibázisról indultak, majd Tulcea megye északi térsége felé vették az irányt – derült ki a cikkből.

