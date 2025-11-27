1p
Külpolitika

A szerb elnök végtelenül hálás Orbán Viktornak

mfor.hu

A magyar miniszterelnök Szabadkán járt. 

Végtelenül hálás vagyok Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek azért, amit tesz a szerb-magyar barátságért, és mindig ott van mellettünk, amikor segítségre szorulunk – mondta a szerb köztársasági elnök a magyar kormányfővel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Szabadkán.

Aleksandar Vucic rámutatott, hogy Orbán Viktor kiállt Szerbia mellett az európai csatlakozásuk ügyében, illetve más politikai vagy közgazdasági témákban egyaránt.

„A szerb nép mindig számíthat a magyar népre, de Magyarország szintén számíthat Szerbiára” – fogalmazott, hozzátéve: a folytatásban elsősorban energetikai biztonsági kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról fognak egyeztetni.

A szerb elnök kérdésre elmondta: a szankció kihirdetésekor felkészültek a nehézségekre, hogy ne legyen probléma se a fűtéssel, se a villamosenergia ellátással, se az üzemanyag ellátással. A problémát az okozza, hogy az ország egyetlen kőolajfinomítójában van orosz üzletrész, ám annak eladása a remélt határidőig nem történt meg, ezért fordultak Magyarországhoz segítségért.

(MTI) 

