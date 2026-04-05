Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni; katonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb-magyar határtól egészen a magyar-szlovák határig – ismertette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Orbán Viktor vasárnap délelőtt jelentette be, hogy robbanószert találtak a szerb hatóságok a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél, ezért rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze. Szijjártó Péter elmondta, hogy telefonon egyeztetett Szerbia energiaügyi miniszterével, a török energiaügyi miniszterrel és az orosz energiaminiszter-helyettessel is, „akikkel egyetértettünk abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell fizikailag védeni a vezetéket, hiszen a vezeték elleni támadások egyre sűrűbbek. Megállapodtunk abban, hogy szoros kapcsolatban maradunk, mindenki megteszi a magáét, mindenki határozott intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Török Áramlat vezetéket meg tudjuk védeni az egész európai szakaszán”.

Tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indított eljárást a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség abban az ügyben, amelyben robbanóanyag-gyanús anyagot találtak Magyarkanizsán – közölte vasárnap Mladenka Manojlovic ügyész. Az ügyész a sajtónak elmondta, hogy a helyszínelés során a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjić) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákot találtak, bennük mintegy négy kilogrammnyi robbanóanyaggal.

„Feltételezésünk szerint plasztik robbanóanyagról van szó, valamint olyan kiegészítő anyagokról, amelyek robbanószerkezet összeállítására utalnak” – mondta Manojlovic. Velebit, Oromhegyes és Ilonafalva térségében vasárnap reggel gyanús tárgyakat találtak közvetlenül a Török Áramlat gázvezeték közelében. A terület átvizsgálására 140 katona és rendőr részvételével nagyszabású akció indult.

A Szabadkai Felsőfokú Ügyészség engedélyével a bűnügyi rendőrség, a katonai rendőrség és a szerb hadsereg más egységei a hajnali óráktól blokád alá vonták és átkutatták Magyarkanizsa község egy részét, hogy felkutassák a lakosság életére és az ország létfontosságú infrastruktúrájára veszélyes tiltott anyagokat.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök korábban közölte: nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében. Az államfő arról is beszélt, hogy telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a nyomozás részleteiről. Mint fogalmazott, ha az akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.

(MTI)