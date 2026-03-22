Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

A szlovén kormány már korlátozza, mennyit lehet tankolni

Vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába.

Magánszemélyek legfeljebb 50 liter, jogi személyek napi 200 liter üzemanyagot tankolhatnak egy benzinkúton – döntött a szlovén kormány. A Mol a magánszemélyek számára 30 literben, a vállalkozások és teherautók számára 200 literben maximálta az egy alkalommal tankolható mennyiséget. Hasonló intézkedést hoztak a Shell benzinkutak is.

A problémák nem ellátási hiányból fakadnak, hanem abból, hogy egyes kereskedők – különösen a Petrol – nehezen tudják eljuttatni az üzemanyagot saját benzinkútjaikhoz. Az üzemanyag-ellátás logisztikai feladataiba be kellett vonni a hadsereg teherautóit is – írja a Portfolio.

Robert Golob miniszterelnök arról beszélt: a kormány döntésének célja különösen a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. Ennek érdekében a kormány azt javasolta az üzemanyag-kereskedőknek, hogy dolgozzanak ki speciális intézkedéseket a külföldi állampolgárok számára. Golob szerint ezt a legegyszerűbben differenciált árképzéssel lehetne megvalósítani.

