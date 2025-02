A teljes Európai Bizottság Kijevben emlékezik majd a szomorú évfordulóra

„Az Európai Parlament továbbra is elkötelezett amellett, hogy előmozdítsa Ukrajna uniós tagság felé vezető útját, elismerve a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között elért jelentős előrelépést a reformok terén” – tették hozzá.

Az Európai Parlament (EP) házbizottságaként működő, az EP-elnököt és a frakcióvezetőket tömörítő Elnökök értekezlete pénteken kiadott közleményében azt írta, az Európai Uniónak továbbra is egységesnek kell maradnia Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségében, amelynek politikai, katonai, gazdasági, humanitárius és pénzügyi támogatást is magában kell foglalnia.

Az Európai Unió Ukrajna eddigi legnagyobb adományozója, képezte az ország katonáit, finanszírozta fegyverek szállítását és határozott szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben – írták.

