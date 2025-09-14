A TikTok jövőjéről is szól a madridi amerikai-kínai találkozó

Megkezdődött az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalás vasárnap délután Madridban. Az ülésen többek között a TikTok amerikai jövőjéről lesz szó, az amerikai tisztviselők pedig megpróbálják lebeszélni Kínát arról, hogy a jövőben is Oroszországtól vásároljon olajat.

Elemzők a Reutersnek elmondták: nem valószínű, hogy a madridi találkozó lényeges áttörést hoz, de a TikTokkal szembeni, szeptember 17-ei határidőt negyedjére is elhalaszthatják. A Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági kockázatként kezeli a kínai kézben lévő alkalmazást, ezért azt szeretné elérni, hogy annak amerikai tulajdonosa legyen. Az alkalmazást 170 millióan használják az Egyesült Államokban, augusztusban pedig a Fehér Ház is hivatalos fiókot készített.

A nagyobb bejelentések az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) október végi, szöuli konferenciáján várhatók, ahol az amerikai elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik. A madridi találkozón He Li-feng kínai alelnök vezeti az ország delegációját.

Az amerikai pénzügyminiszter-helyettes, Scott Bessent pénteken arra szólította fel a többi G7-es ország vezetőjét, hogy vámokat vezessenek be Kínával és Indiával szemben, és addig ne oldják fel azokat, amíg a két ország Oroszországtól vásárol olajat. A Kínával szembeni, jelenleg hatályos 55 százalékos amerikai vám november 10-éig van érvényben. Indiával szemben 25 százalékos vámot vetett ki a Trump-adminisztráció az orosz olajvásárlás miatt.