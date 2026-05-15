„A történelem jó oldalán állunk” – Izrael miatt bojkottálja Spanyolország az Eurovíziós Dalfesztivált

Támogatását fejezte ki Pedro Sánchez spanyol kormányfő, amiért a spanyol közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Euróvíziós Dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen – írja az MTI. Sánchez arról beszélt: azzal a meggyőződéssel bojkottálják a fesztivált, hogy Spanyolország „a történelem jó oldalán áll”.

A miniszterelnök emlékeztetett: amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról, és Spanyolország támogatta ezt a döntést. Úgy látja, ugyanezt az elvet kell alkalmazni Izrael esetében is, hiszen a fesztivál kifejezetten a béke előmozdítására, az egymáshoz közeledés és az európai kontinens sokszínűségének ünneplésére hoztak létre.

„Az illegális háborúval és népirtással szembesülve nem lehetséges a hallgatás, és nem maradhatunk közömbösek azzal szemben, ami Gázában és Libanonban történik. Ez következetesség, felelősség és emberiesség kérdése” – mondta Sánchez.

Spanyolország nincs egyedül álláspontjával, hasonló okokból nem lesz ott a fesztiválon Írország, Izland, Hollandia és Szlovénia sem. A 70. Eurovíziós Dalfesztivált Bécsben rendezik, a döntő május 16-án, szombaton lesz.