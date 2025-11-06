2p
Külpolitika Donald Trump Média Online világ, internetes média

A Trump-kormányzat megszűnteti a magyar Szabad Európa finanszírozását

mfor.hu

Donald Trump elnök apparátusa szerint nem érdekük egy szövetséges meggyengítése.

A hírt egy Jordan Conradson nevű fehér házi Trump-propagandista tette közzé az X-en azzal, hogy megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát” – írja a 444.

Egy korszak érhet véget a Szabad Európa életében
Egy korszak érhet véget a Szabad Európa életében
Fotó: Wikipédia/Skot

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait. Lake azt írja, „a jövőben az USAGM megszünteti az amerikai adófizetők pénzének bármilyen felhasználását NATO-szövetségeseink közönségeinek tartalomgyártására vagy -terjesztésére, és az erőforrásokat az adminisztráció prioritásaival összhangban más célokra fordítja.

Az USAGM, az Amerika Hangja (Voice of America), a Kubai Műsorszolgáltatási Hivatal, valamint a nem szövetségi támogatott szervezetek, amelyek amerikai adókból kapnak finanszírozást, nem azért léteznek, hogy más országok – például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet – érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit.

A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet.”

Magyarul a kormányszerv vezetője kijelenti – azaz nyilvánvalóan a Trump adminisztráció teszi ezt –, hogy az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja – teszi hozzá a 444.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

A Kyiv Post arról számol be, hogy az orosz csapás elvágta a bánya áramellátását.

Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Egy olajfinomítót és egy kikötőt is támadtak.  

Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Nem akármilyen géppel megy a delegáció.

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

Ennyit a nagy patrióta egységfrontról?

Friedrich Merz

Erre Orbán Viktor is csettintene: váratlan bejelentést tett a német kancellár

Friedrich Merz hazaküldené Németországból a szíreket.

Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás

Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás

36. napjába lépett a leállás.

Döntött a kormány: sokáig maradnak Irakban a magyar katonák

Döntött a kormány: sokáig maradnak Irakban a magyar katonák

Terrorizmus ellen küzdelem.

Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé

Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé

A republikánus jelöltnek esélye sem volt.

Zelenszkij Brüsszelben: Orbán Viktor valójában Oroszországot támogatja

Zelenszkij Brüsszelben: Orbán Viktor valójában Oroszországot támogatja

A magyar kormányfő sem maradt adós a válasszal.

Az EU 2030-ig új tagokat vehet fel – közölte az EU külügyi főképviselője

Az EU 2030-ig új tagokat vehet fel – közölte az EU külügyi főképviselője

Kaja Kallas újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy további országok – köztük Montenegró, Albánia és Ukrajna – is csatlakozhatnak a jelenlegi 27 tagú unióhoz.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168