A Trump-kormányzat megszűnteti a magyar Szabad Európa finanszírozását

A hírt egy Jordan Conradson nevű fehér házi Trump-propagandista tette közzé az X-en azzal, hogy „megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát” – írja a 444.

Egy korszak érhet véget a Szabad Európa életében

Fotó: Wikipédia/Skot

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait. Lake azt írja, „a jövőben az USAGM megszünteti az amerikai adófizetők pénzének bármilyen felhasználását NATO-szövetségeseink közönségeinek tartalomgyártására vagy -terjesztésére, és az erőforrásokat az adminisztráció prioritásaival összhangban más célokra fordítja.

Az USAGM, az Amerika Hangja (Voice of America), a Kubai Műsorszolgáltatási Hivatal, valamint a nem szövetségi támogatott szervezetek, amelyek amerikai adókból kapnak finanszírozást, nem azért léteznek, hogy más országok – például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet – érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit.

A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet.”

Magyarul a kormányszerv vezetője kijelenti – azaz nyilvánvalóan a Trump adminisztráció teszi ezt –, hogy az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja – teszi hozzá a 444.