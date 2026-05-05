Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy rakétát és 149 drónt hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 14 helyszínen 8 ballisztikus rakéta és 14 drón célba talált – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A jelentés szerint két ballisztikus rakéta nem talált célba.

Május 5-ére virradó éjjel az orosz hadsereg tömeges rakéta- és dróntámadást indított Poltava megye ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint négy ember meghalt, 31-en pedig megsebesültek – tette közzé Vitalij Gyakivnics katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség. A Poltavai járásban két helyszínről jelentettek közvetlen találatokat, valamint roncsok becsapódását – fűzte hozzá a megye vezetője. A támadás következtében egy ipari üzem és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, valamint közel 3500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül.

Ihor Klimenko belügyminiszter tájékoztatása szerint Oroszország kettős csapást hajtott végre: előbb egy gázkitermelő létesítményt támadott meg, majd amikor a katasztrófavédelmi szolgálat alakulatai a helyszínre érkeztek és megkezdték a kiterjedt tűz oltását, az ellenség egy újabb rakétát vetett be. A becsapódás következtében két katasztrófavédő a helyszínen meghalt, huszonhárman pedig megsebesültek, hármójukat életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A légicsapások következtében a létesítmény két civil dolgozója is meghalt, nyolcan pedig megsebesültek – jelentette az Unian. Oroszország ismét támadást indított az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság létesítményei ellen Harkiv, illetve a Poltavai és Dnyipropetrovszk megyékben – tette közzé Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításáért felelős miniszterelnök-helyettese a Telegramon. A beszámoló szerint több helyszínen károkat regisztráltak, de az óvintézkedéseknek hála, senki sem sebesült meg.

(MTI)

 

