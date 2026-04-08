2p
Külpolitika Olaj Szerbia

A választásokig nem fog megoldódni a Török Áramlatnál talált robbanószer ügye

mfor.hu

Erről a szerb elnök beszélt.

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, még húsvétvasárnap jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hogy telefonon beszélt a szerb elnökkel, miután a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

A nyomozás még zajlik a robbanószerek eredetéről, azonban egy szerb szakértő, Predrag Petrović, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója már a támadás után pár nappal úgy fogalmazott, hogy „Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – igaz, ezt a véleményét semmilyen konkrétum nem igazolja jelenleg. 

A Telex szerdai cikke alapján Aleksandar Vučić szerb elnök erre a vádra reagált, mivel az N1 szerb csatornának nyilatkozva kijelentette:

„Ami pedig azokat illeti, akik azt állítják, hogy a szerb hadsereg be akart avatkozni a magyar választásokba – szégyelljék magukat.

Hozzátette, hogy soha nem titkolta, hogy azt szeretné, hogy Orbán Viktor nyerjen a választáson, de eszébe sem jutna, hogy a szerb hadsereget felhasználva beavatkozzon egy másik ország választásába. Kijelentette:

„És ezért hallgatunk. És ez így lesz mindaddig, amíg nem tudjuk biztosan, mi történt, és főleg amíg a magyarországi választások le nem zárulnak”

A Telex emlékeztett, Vučić szerint az infrastruktúránál nagy erejű robbanóanyagot és gyújtózsinórt találtak. A szerb Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója szerint amerikai gyártmányú robbanóanyagot találtak a gázvezetéknél.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG