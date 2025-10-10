Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Venezuela

A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

mfor.hu

María Corina Machadonak száműzetésben kellett élnie, mert halálos fenyegetéseket kapott. Venezuelában maradt, és ezzel milliókat inspirált arra, álljanak ki az ország autoriter vezetésével szemben.

A veneluezai ellenzék vezetője, María Corina Machado nyerte a 2025-ös Nobel-békedíjat – írja a Nobel-bizottság közösségi oldalán. Machadot a venezuelai emberek demokratikus jogaiért tett fáradhatatlan küzdelméért díjazta a bizottság.

„A demokrácia azokon az embereken múlik, akik nem maradnak csendben” – mondta a Nobel-bizottság. Hozzátették: Machadonak köszönhetően a demokrácia lángja tovább éghet az egyre sötétebb Venezuelában. 

Machadonak az elmúlt évben költöznie is kellett halálos fenyegetések miatt, de Venezuelában maradt. Ez pedig a bizottság szerint millióknak adhatott erőt és inspirációt az ellenálláshoz az ország autoriter vezetőivel szemben.

Korábban Donald Trump amerikai elnök is jelezte, hogy szeretné elnyerni a kitüntetést. A Nobel-bizottság elnöke, Jørgen Watne Frydnes úgy reagált: minden évben több ezer hasonló kérelmet kapnak, de a díj kiosztásáról bátor emberek döntenek. Ugyan az amerikai elnök végül nem nyert, Machado korábban kifejezte háláját Trumpnak, hogy támogatja a venezuelai demokráciát és a szabadságért folytatott küzdelmet.

 

