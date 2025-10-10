A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

A veneluezai ellenzék vezetője, María Corina Machado nyerte a 2025-ös Nobel-békedíjat – írja a Nobel-bizottság közösségi oldalán. Machadot a venezuelai emberek demokratikus jogaiért tett fáradhatatlan küzdelméért díjazta a bizottság.

„A demokrácia azokon az embereken múlik, akik nem maradnak csendben” – mondta a Nobel-bizottság. Hozzátették: Machadonak köszönhetően a demokrácia lángja tovább éghet az egyre sötétebb Venezuelában.

Machadonak az elmúlt évben költöznie is kellett halálos fenyegetések miatt, de Venezuelában maradt. Ez pedig a bizottság szerint millióknak adhatott erőt és inspirációt az ellenálláshoz az ország autoriter vezetőivel szemben.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Korábban Donald Trump amerikai elnök is jelezte, hogy szeretné elnyerni a kitüntetést. A Nobel-bizottság elnöke, Jørgen Watne Frydnes úgy reagált: minden évben több ezer hasonló kérelmet kapnak, de a díj kiosztásáról bátor emberek döntenek. Ugyan az amerikai elnök végül nem nyert, Machado korábban kifejezte háláját Trumpnak, hogy támogatja a venezuelai demokráciát és a szabadságért folytatott küzdelmet.