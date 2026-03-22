A világ leggazdagabb asszonya is követ el hibát

Nem meglepő, hogy film készült a Bettencourt család viharos életéről. A napokban mutatták be itthon is A világ leggazdagabb asszonya című filmet, amelyben Isabelle Huppert parádésan alakítja Liliane Bettencourt-ot. Hogyan szerezte óriási vagyonát, virágoztatta fel a L’Oréal birodalmat és hogyan szórta el a pénzt, amikor már demenciával küzdött? No meg, mi köze volt mindennek Francois Mitterand-hoz és Nicolas Sarkozy-hez?

Az elképesztő vagyont a világ szépülni vágyó nőinek köszönhette a család, a márka ma a világ szinte összes országában jelen van. A kozmetikai ipar nagyasszonya 94 éves korában, békés körülmények között hunyt el az otthonában – tudatta annak idején a lánya, Francoise Bettencourt-Meyers a sajtóval. Liliane élete hosszú és kivételes volt, a szépségbirodalmat, amelyet 1957-ben apjától örökölt, világsikerre vitte, a cégben ma is a család birtokolja a legnagyobb tőkerészt.

Liliane Bettencourt imádta a bálokat, a partikat, otthonát Monet, Matisse, Picasso és Mondrian festmények ékesítették. Milliókkal támogatott oktatási, egészségügyi, művészeti és humanitárius projekteket, múzeumokat. Férjével, aki 2007-ben hunyt el, támogatói voltak a francia konzervatív pártnak.

Megromlott egészségügyi állapota miatt 2012-ben, 89 éves korában vonult vissza a cégtől és a közélettől, utolsó éveit a Neuilly-sur-Seine-ben lévő otthonában töltötte. Időskori demenciával és Alzheimer-kórral küzdött. 2007-ben kiderült, hogy többen is visszaéltek az idős asszony jóindulatával és megromlott szellemi állapotával.

Közülük is a legszemtelenebb szélhámos egy író-fényképész volt, François-Marie Banier, aki húsz év alatt 1,3 milliárd eurónyi vagyont csalt ki az asszonytól. Életjáradékot, festményeket, műtárgyakat, sőt egy magánszigetet is kapott tőle, ahogy azt a Wikipédia is megjegyzi. Szórakoztatásról volt csak szó, szerelemről nem: a fotóművész a saját neméhez vonzódott.

Liliane a férje, André 2007-es halála után három nappal közölte tervét a családdal, hogy Banier-t teljes jogú örökösnek nevezi ki. Erre Francoise megindította a pert az anyja gyámság alá helyezésében. Ezt 2011-ben sikerült is elérnie, de a per tovább folytatódott, ugyanis a francia törvények szerint, ha valaki a szellemileg beteg személytől megtévesztéssel anyagi előnyöket fogad el, az többéves börtönnel sújtandó.

Előbb felvirágoztatta a L’Oréal birodalmat, majd elszórta a pénzt

Ahogy arról több lap is beszámolt annak idején, kiderült az is, hogy üzletemberek, politikusok is rendszeresen látogatást tettek Liliane-nál és sok-sok pénzzel távoztak. Az akkori elnök, Nicolas Sarkozy ellen is felmerült a vád, hogy törvénytelen eszközökkel szerezte meg kampányához a család támogatását. A konzervatív párt pénztárosát, Éric Woerth-t, aki Sarkozy kampányának pénzügyeiért is felelt, és később költségvetési miniszter lett, azzal is megvádolták, hogy segítséget nyújtott Liliane adóelkerülési ügyében.

Végül a vádat ejtették Sarkozy és Woerth ellen is. A per majd tíz évig zajlott. Banier-t viszont elítélték, többévnyi börtönt kapott, igaz, felfüggesztve.

Ma már lánya, Francoise Bettencourt-Meyers, a világ leggazdagabb asszonya. Ő a L'Oréal csoport igazgatóságának tagja, a Bettencourt Schueller Alapítvány elnöke; könyvek, bibliai kommentárok szerzője és judeo-keresztény kapcsolatokról szóló művek írója.

Ő volt az első nő, akinek százmilliárd dollárt meghaladó, 100,2 milliárdos vagyont tudhatott magáénak. A világ leggazdagabb emberei között a 15. helyet foglalta el 2024 májusában. Folytatja édesanyja jótékonykodási tevékenységét, például a Notre-Dame-ban 2019-ben pusztított tűzvész után 200 millió eurót adományozott a templom helyreállítására.

Édesapja André Bettencourt, francia politikus, volt külügyminiszter. Testvére nem lévén, kizárólagos örököse lett a hatalmas családi vagyonnak. Nagypolgári, szigorúan katolikus családban nőtt fel. Nagy visszhangot keltett, amikor 1984-ben feleségül ment Neuilly-sur-Seine Auschwitzban meggyilkolt rabbijának unokájához, Jean-Pierre Meyershez.

Azért is volt enyhén szólva pikáns a frigy, mivel nagyapjának, a L’Oréal alapítójának, Eugène Schuellernek, a II. világháborút követően bíróság elé kellett állnia a nemzetiszocialista kormánnyal való együttműködés vádjával. A II. világháború után megvádolták a vegyészmérnököt, hogy a megszállás idején kollaborált a németekkel. Ha ezt rábizonyították volna, akkor búcsút mondhatott volna virágzó gyárának – és egy időre a szabadságának is. Meg kellett mozgatnia politikai kapcsolatait, hogy igazolják ártatlanságát.

Többek közt Francois Mitterand későbbi szocialista államfő, „a család örök barátja” is tanúskodott mellette, aki épp ebben az időszakban,1945-ben viselt főszerkesztői tisztséget egy Schueller birtokolta lapnál. Végül megmenekült a súlyos vádak alól.

Lánya a házasságkötést követően úgy döntött, hogy férje miatt áttér a zsidó vallásra, és gyermekeiket, az 1986-ban született Jean-Victort és az 1988-ban született Nicolast egyaránt a zsidó vallás szerint nevelik. 2010. december 6-án Liliane Bettencourt kibékült a lányával, különvált Banier-től, akit végül kiírt a végrendeletéből.