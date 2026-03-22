A világ leggazdagabb asszonya is követ el hibát

Nem meglepő, hogy film készült a Bettencourt család viharos életéről. A napokban mutatták be itthon is A világ leggazdagabb asszonya című filmet, amelyben Isabelle Huppert parádésan alakítja Liliane Bettencourt-ot. Hogyan szerezte óriási vagyonát, virágoztatta fel a L’Oréal birodalmat és hogyan szórta el a pénzt, amikor már demenciával küzdött? No meg, mi köze volt mindennek Francois Mitterand-hoz és Nicolas Sarkozy-hez?
Az elképesztő vagyont a világ szépülni vágyó nőinek köszönhette a család, a márka ma a világ szinte összes országában jelen van. A kozmetikai ipar nagyasszonya 94 éves korában, békés körülmények között hunyt el az otthonában – tudatta annak idején a lánya, Francoise Bettencourt-Meyers a sajtóval. Liliane élete hosszú és kivételes volt, a szépségbirodalmat, amelyet 1957-ben apjától örökölt, világsikerre vitte, a cégben ma is a család birtokolja a legnagyobb tőkerészt.
Liliane Bettencourt imádta a bálokat, a partikat, otthonát Monet, Matisse, Picasso és Mondrian festmények ékesítették. Milliókkal támogatott oktatási, egészségügyi, művészeti és humanitárius projekteket, múzeumokat. Férjével, aki 2007-ben hunyt el, támogatói voltak a francia konzervatív pártnak.
Megromlott egészségügyi állapota miatt 2012-ben, 89 éves korában vonult vissza a cégtől és a közélettől, utolsó éveit a Neuilly-sur-Seine-ben lévő otthonában töltötte. Időskori demenciával és Alzheimer-kórral küzdött. 2007-ben kiderült, hogy többen is visszaéltek az idős asszony jóindulatával és megromlott szellemi állapotával.
Közülük is a legszemtelenebb szélhámos egy író-fényképész volt, François-Marie Banier, aki húsz év alatt 1,3 milliárd eurónyi vagyont csalt ki az asszonytól. Életjáradékot, festményeket, műtárgyakat, sőt egy magánszigetet is kapott tőle, ahogy azt a Wikipédia is megjegyzi. Szórakoztatásról volt csak szó, szerelemről nem: a fotóművész a saját neméhez vonzódott.
Liliane a férje, André 2007-es halála után három nappal közölte tervét a családdal, hogy Banier-t teljes jogú örökösnek nevezi ki. Erre Francoise megindította a pert az anyja gyámság alá helyezésében. Ezt 2011-ben sikerült is elérnie, de a per tovább folytatódott, ugyanis a francia törvények szerint, ha valaki a szellemileg beteg személytől megtévesztéssel anyagi előnyöket fogad el, az többéves börtönnel sújtandó.
Ahogy arról több lap is beszámolt annak idején, kiderült az is, hogy üzletemberek, politikusok is rendszeresen látogatást tettek Liliane-nál és sok-sok pénzzel távoztak. Az akkori elnök, Nicolas Sarkozy ellen is felmerült a vád, hogy törvénytelen eszközökkel szerezte meg kampányához a család támogatását. A konzervatív párt pénztárosát, Éric Woerth-t, aki Sarkozy kampányának pénzügyeiért is felelt, és később költségvetési miniszter lett, azzal is megvádolták, hogy segítséget nyújtott Liliane adóelkerülési ügyében.
Végül a vádat ejtették Sarkozy és Woerth ellen is. A per majd tíz évig zajlott. Banier-t viszont elítélték, többévnyi börtönt kapott, igaz, felfüggesztve.
Ma már lánya, Francoise Bettencourt-Meyers, a világ leggazdagabb asszonya. Ő a L'Oréal csoport igazgatóságának tagja, a Bettencourt Schueller Alapítvány elnöke; könyvek, bibliai kommentárok szerzője és judeo-keresztény kapcsolatokról szóló művek írója.
Ő volt az első nő, akinek százmilliárd dollárt meghaladó, 100,2 milliárdos vagyont tudhatott magáénak. A világ leggazdagabb emberei között a 15. helyet foglalta el 2024 májusában. Folytatja édesanyja jótékonykodási tevékenységét, például a Notre-Dame-ban 2019-ben pusztított tűzvész után 200 millió eurót adományozott a templom helyreállítására.
Édesapja André Bettencourt, francia politikus, volt külügyminiszter. Testvére nem lévén, kizárólagos örököse lett a hatalmas családi vagyonnak. Nagypolgári, szigorúan katolikus családban nőtt fel. Nagy visszhangot keltett, amikor 1984-ben feleségül ment Neuilly-sur-Seine Auschwitzban meggyilkolt rabbijának unokájához, Jean-Pierre Meyershez.
Azért is volt enyhén szólva pikáns a frigy, mivel nagyapjának, a L’Oréal alapítójának, Eugène Schuellernek, a II. világháborút követően bíróság elé kellett állnia a nemzetiszocialista kormánnyal való együttműködés vádjával. A II. világháború után megvádolták a vegyészmérnököt, hogy a megszállás idején kollaborált a németekkel. Ha ezt rábizonyították volna, akkor búcsút mondhatott volna virágzó gyárának – és egy időre a szabadságának is. Meg kellett mozgatnia politikai kapcsolatait, hogy igazolják ártatlanságát.
Többek közt Francois Mitterand későbbi szocialista államfő, „a család örök barátja” is tanúskodott mellette, aki épp ebben az időszakban,1945-ben viselt főszerkesztői tisztséget egy Schueller birtokolta lapnál. Végül megmenekült a súlyos vádak alól.
Lánya a házasságkötést követően úgy döntött, hogy férje miatt áttér a zsidó vallásra, és gyermekeiket, az 1986-ban született Jean-Victort és az 1988-ban született Nicolast egyaránt a zsidó vallás szerint nevelik. 2010. december 6-án Liliane Bettencourt kibékült a lányával, különvált Banier-től, akit végül kiírt a végrendeletéből.
A 73 éves Francoise ma a világ leggazdagabb asszonya. Visszafogott életet él, főképp ír és zongorázik.