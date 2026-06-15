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Külpolitika Orbán Anita

A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter

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Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett az uniós Külügyek Tanácsa ülésének margóján Luxemburgban. A megbeszélésen a magyar elnökség prioritásai és a közelgő V4-találkozó előkészítése is napirenden volt.

Orbán Anita külügyminiszter ma a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban, az uniós Külügyek Tanácsa ülése alkalmából – derül ki a tárcavezető közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.

A miniszter beszámolója szerint a találkozó középpontjában a magyar elnökség feladatai, a június 23-án Magyarországon megrendezendő V4-találkozó előkészítése, valamint a visegrádi együttműködés előtt álló közös kihívások álltak.

Orbán Anita hangsúlyozta: öröm volt tapasztalni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnerei is nyitottan és konstruktívan viszonyultak a visegrádi együttműködés új lendületbe hozásához.

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