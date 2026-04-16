Amerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

300 millió dolláros csomag.

Az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásában állapodott meg Kijev az amerikai Exim Bankkal – közölte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.

A felek egy olyan finanszírozási mechanizmus elindításáról egyeztek meg, amely 300 millió dollár értékben lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftohaz ukrán állami gázvállalatnak, ami elősegíti az orosz támadásokban megrongálódott gázkitermelő létesítmények helyreállítását – tudatta a kormányfő.

A miniszterelnök kormányküldöttség élén utazott Washingtonba, ahol tárgyalt John Jovanovich-csal, az Exim Bank elnökével az energetikai, logisztikai és más stratégiai területeken folyó pénzügyi együttműködés bővítéséről.

„A gazdasági együttműködés elmélyítésének kulcsterületei változatlanok: az energetika, a kettős felhasználású termékek, a ritka földfémek és a logisztika” – írta Szviridenko.

A kormányfő tájékoztatása szerint a találkozón egyeztettek egy több mint egymilliárd dolláros átfogó energiaágazati modernizációs program paramétereiről, és megvizsgálták egy olyan támogatási mechanizmus létrehozásának a lehetőségét, amely segítené az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását, hasonló módon az eurózóna piaci feltételeihez.

„A 2025-2026-os fűtési szezon átvészelése érdekében a Naftohaz rekordmennyiségű, 900 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt importált. Ukrajna érdekelt az amerikai gázvásárlások növelésében és az amerikai pénzügyi intézményekkel való együttműködés elmélyítésében ezen a területen” – tette hozzá a kormányfő.

Szviridenko közölte: a felek megvitatták, hogy Ukrajna milyen finanszírozási formában pótolhatná az orosz támadások következtében megsemmisült mozdonyokat és vasúti kocsikat.

(MTI) 

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Donald Trump is megszólalt a magyarországi választások eredménye után: elismerte, hogy Orbán Viktor hátrányban volt, és jó embernek nevezte Magyar Pétert.

Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány abból a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak az iráni Vörös Félhold Társaság számára – jelentette be a segélyszervezet kedden Genfben.

Elindult repülőgéppel Bejrútba a magyar katonák váltóállománya, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában teljesítenek majd szolgálatot – írja a Honvédelmi Minisztérium keddi közleménye alapján az MTI.

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

