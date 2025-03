Adok-kapok a Fehér Házban: ebben is végletekig megosztottak a magyarok

A 16 év feletti magyar lakosság 84 százaléka hallott a pénteki fehér házi Trump–Zelenszkij találkozóról legalább szalagcímek szintjén, 19 százalék részletesebben is utánaolvasott saját bevallása szerint és egy további 27 százalék az erről készült videót is megnézte – derül ki az Europion felméréséből. A leginkább tájékozottak a 60 év felettiek (66 százalékuk részletesen is utánaolvasott vagy megnézte a videót), a diplomások (62 százalék), a magas jövedelműek (55 százalék), a Tisza és az egyéb ellenzéki párt szavazói (77, illetve 72 százalék) és a kizárólag nem kormánypárti médiacsatornákból tájékozódók (62 százalék).

A kutatás feltárta, erősen megosztott a közvélemény annak tekintetében, hogy az adott helyzetben Trump vagy Zelenszkij viselkedett-e inkább a helyzetnek megfelelően: 29 százalék szerint Trump, 24 százalék szerint Zelenszkij, 34 százalék szerint egyik sem, míg 12 százalék szerint mindkét kulcsszereplő a saját helyzetének megfelelően viselkedett. Az erről alkotott véleményeket alapvetően a hazai pártpolitikai hovatartozás határozza meg: míg a kormánypárti szavazók 60 százaléka szerint Trump viselkedett megfelelően (és csak 4 százalék szerint Zelenszkij), addig a Tisza-szavazók körében fordított a helyzet: 57 százalék szerint Zelenszkij és 9 százalék szerint Trump viselkedett inkább megfelelően.

Kapcsolódó cikk Csak a kocsmai asztalcsapkodás hiányzott Trump és Zelenszkij találkozójáról Időnként egészen alpári stílusban kaptak össze.

Annak tekintetében teljes a holtverseny, hogy melyik vezető narratívájával értenek egyet inkább a magyarok. 37 százalék szerint jogos Zelenszkij álláspontja, miszerint csak olyan békeszerződés írható alá, ami biztonsági garanciát nyújt Ukrajna számára, míg 36 százalék szerint azonnal békét kell kötni biztonsági garancia nélkül is. A pártpolitikai törésvonalak itt is meghatározóak: a kormánypáti szavazók 66 százaléka szerint Trump narratívájával, míg a Tisza-szavazók 68 százaléka Zelenszkij narratívájával értenek egyet.



Fotó: Europion

A csörtében, és az azt megelőző napok üzengetései során elhangzott állítások közül egyikkel sem ért maradéktalanul egyet a magyarok több, mint negyede. A legnépszerűbb állítások (25, illetve 23 százalékos egyetértési aránnyal) azonban inkább azok, amelyek Zelenszkij szájából hangoztak el: „Trump egy dezinformációs buborékban él”, illetve „Ukrajna a háborúval Európát is védi” – áll a felmérésben.

A magyarok kevesebb, mint negyede (23 százaléka) érzékeli úgy, hogy Trumpnak sikerült közelebb hoznia a háborús feleket a békéhez az elnökválasztási kampányban tett igéretének megfelelően. Ezzel még a kormánypárti szavazóknak is csak alig fele (52 százaléka) ért egyet. A többségi álláspont (51 százalék) szerint se nem kerültünk közelebb, se nem távolabb a békétől, míg 26 százalék szerint távolodtak is a béke esélyei – írj az Europion.